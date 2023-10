Bocce, Magnaterra sul gradino più alto del podio. Il fidardense sbaraglia tutti al Città di Recanati

Michele Magnaterra sale sul gradino più alto del podio a Recanati. Il giocatore del Castelfidardo trionfa alla Bocciofila Città di Recanati nella nona edizione del Trofeo Città di Recanati, gara nazionale individuale divisa nella competizione per atleti di categorie AB e in quella per atleti di categorie CD. Ognuna delle due gare vede l’iscrizione di 132 giocatori per un totale di 264 partecipanti. Magnaterra si aggiudica la gara più prestigiosa, quella delle categoria AB, confermando il suo grande momento di forma dopo lo splendido secondo posto della scorsa settimana nella gara riservata ai giocatori di categoria A di Umbertide. Magnaterra ha la meglio in finale sull’ottimo Tiziano Iena (Elpidiense), il migliore dei categoria B, con il punteggio di 12-7. Terzo posto per Marco Sabbatini (Castelfidardo) che in semifinale si piega nel derby societario proprio contro Magnaterra. REGIONAL CUP. Buon bottino per le Marche alla tradizionale Coppa Parodi, ribattezzata Regional Cup, disputata nel weekend a Viareggio con le squadre juniores di 16 regioni. Si giocava con due ragazzi e due ragazze nei tiri di precisione di raffa, volo e petanque.