Bocce protagoniste ad Arcevia e Monte Roberto. Competizione dedicata al compianto Mandolini

Bocce protagoniste ad Arcevia e Monte Roberto. Ad Arcevia si è disputata la seconda edizione del Trofeo Mario Giacometti, gara nazionale per formazioni di coppia di tutte le categorie. Sotto la direzione di gara di Giulio Zampetti, si sono iscritte in totale 55 coppie, 10 delle quali di categoria A. Trionfa la Bocciofila maceratese XXIV Maggio composta da Luca Miconi e Renato Bianchini che in finale supera 12-5 Giuseppe Fiorelli-Luca Roberti (Marotta). Terzo posto per Dario Mancini-Andrea Brescini (Serra de’Conti) sconfitti in semifinale 12-10 da Miconi-Bianchini. Quarti Francesco Cannuli-Simone Mattioli (Metaurense Calcinelli) che cedono nel penultimo atto 12-6 da Fiorelli-Roberti.

Mandolini. Commozione alla Bocciofila Pianello Vallesina per ricordare lo storico presidente Gaspare Mandolini venuto a mancare tre mesi fa proprio su un campo di bocce di Perugia. Una competizione giocata a Monte Roberto che è stata intitolata alla memoria del presidente per volontà dal neo presidente Ivano Luconi insieme al direttivo. In programma gare individuali per le categorie AB (92 atleti) e CD (105). Nella categoria AB successo per Leonardo Stacchiotti (Montesanto Potenza Picena). Terzo Alessandro Marchegiani (Bar Cardelli Monsano), quarto Paolo Ciappelloni (Cartiere Miliani Fabriano). Nella gara CD vnce Celestino Ferri (Colbordolo).