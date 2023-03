Bocce, trofeo Metaurense

Ancona protagonista a Colli al Metauro, in provincia di Pesaro-Urbino, nella ventisettesima edizione del Trofeo Metaurense, gara nazionale di bocce Super Prestige, categoria under 18 e under 15. Nella categoria under 18 ha vinto infatti Tommaso Martini, atleta dell’Ancona 2000. Un successo non certo sorprendente visto che Martini aveva già vinto il titolo mondiale juniores nella specialità di coppia. La grande promessa anconetana ha praticamente sbaragliato la concorrenza battendo 10-0 il milanese Kevin Della Schiava, della società Caccialanza Milano. Martini è stato l’unico marchigiano a finire sul podio, e per giunta nel gradino più alto, nella categoria under 18, per la quale a Colli al Metauro domenica 12 marzo si sono presentati tutti i migliori specialisti italiani, con 30 atleti iscritti. Erano 40 invece gli iscritti alla categoria under 15 che ha visto il successo dell’atleta di casa Gianluca Ripanti, tesserato per la società organizzatrice, la Metaurense e capace di emozionare i suoi concittadini e il suo presidente Tonino Tonelli. All’evento erano presenti pure il responsabile nazionale del settore giovanile Maurizio Andreoli e il commissario tecnico della nazionale italiana juniores Rodolfo Rosi. Ancona aveva brillato però anche il giorno precedente, sabato 11, a pochi chilometri di distanza da Colli al Metauro, a Lucrezia, dove il Trofeo RGG under 15 era stato vinto da Tommaso Biagioli, sempre dell’Ancona 2000. Tanti i partecipanti all’evento, pur non facente parte del circuito maggiore nazionale. È stato un fine settimana storico dunque per le bocce marchigiane ed anconetane, che tra Lucrezia e Colli al Metauro in due giorni hanno potuto ammirare un movimento giovanile in piena salute ed in grado di garantire un futuro ad una disciplina che nelle Marche vanta una lunga e gloriosa tradizione.

Andrea Pongetti