Bocciofila Casenuove di Osimo, successo per il Trofeo dei 1.500

Una giornata boccistica di altissimo livello quella vissuta domenica alla Bocciofila Casenuove di Osimo, presieduta da Carlo Alvaro Caponi, per la seconda edizione del Trofeo dei 1500, dedicato alla memoria di Emanuele Caponi, gara individuale riservata soltanto ai campionissimi di categoria A. La gara prende il nome dall’alta posta in palio (1.500 euro) destinata al vincitore. Si sono presentati in 91 atleti tra i quali gran parte dei big nazionali tanto che i primi quattro classificati erano tre campioni del mondo. A vincere per la seconda volta consecutiva il trofeo è Gianluca Manuelli (San Cristoforo Fano) su Giuliano Di Nicola (Sant’Angelo Montegrillo Perugia). Terzi Franco Sampaolo (Loreto), battuto da Manuelli, e Gianluca Formicone (Vigasio Villafranca) sconfitto nel derby tra abruzzesi da Di Nicola. Sabato nel 12° Trofeo Edil 3C, gara individuale divisa nella competizione per giocatori di categoria B e in quella per giocatori di categorie CD (132 atleti nella gara B e 221 in quella CD). Nella B successo per Daniele Faccondini (Rinascita Pesaro) su Michele Vigoni (Jesina). Terzo Umberto Marcucci (Montegranaro), quarto Antonio Subissati (Metaurense). Nella CD oro a Nicola Pazzaglia (Metaurense) su Davide D’Amelio (Pergolese), Terzo Massimo Mosconi (Passo Ripe), quarto Marco Zallocco (Ancona 2000).

Castelfidardo. Terzo posto per la coppia fidardense Amleto Moriconi-Riccardo Scataglini nella 60^ Coppa Città di Porto San Giorgio gara per formazione di categoria BCD (129 coppie). Vittoria per Giuseppe Governatori-Matteo Salvucci (Maceratese) su Attilio e Federico Zarroli (Sambenedettese).

Serra. Tre coppie marchigiane si piazzano ai primi tre posti del Trofeo Parco Fiera di Cattolica. Successo per Dario Mancini-Giuseppe Miloro (Serra de’ Conti) su Giordano Frattini-Andrea Petrolati (San Cristoforo Fano) e Gabriele Simoncelli- Flavio Poggiaspalla (Rinascita Pesaro).