Bodybuilding, Pagano campione assoluto al Wabba international

OSIMO

Campione assoluto Classic di bodybuilding. Simone Pagano, atleta osimano, trionfa nella categoria Classic Physique e porta a casa il titolo al 4° Trofeo Perusia della Federazione Wabba International – Italia disputato a Perugia. Pagano aveva già portato a casa un oro al debutto, durante il 28° Trofeo del Triveneto, facendo parlare di sé e qualificandosi direttamente per il campionato nazionale che si terrà al Rimini Wellness dal 2 al 4 giugno. L’atleta osimano, classe 1987, si allena da anni per questa gara, facendo sacrifici e seguendo un regime di allenamento costante e dieta ferrea. Ad applaudirlo durante la vittoria sua figlia Mia, la compagna Valentina e un gruppo di amici e parenti. Simone, oltre ad essere un personal trainer e a collaborare con diverse realtà sportive del territorio, è agronomo, impiegato per una nota azienda di farine osimana. Prossima tappa dopo il Rimini Wellness saranno i campionati mondiali sempre a giugno.