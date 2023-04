Bontempi, altro trionfo Battuta la Matervolley

3

CASTELLANA GROTTE

1

BONTEMPI THE BEGIN HOTELS : Rosa 4, Sabbatini, Larizza 4, Giombini, Silvestrelli, Albanesi, Gasparroni, Marconi 10, Schiavoni 2, Durazzi 9, Tomassetti 12, Magini, Bugari, Santini 30. All. Della Lunga.

MATERVOLLEY CASTELLANA GROTTE: Mondello 10, Susco, Galiano 9, Passari 3, Cappadona, Colaci 13, Reale, Lorusso 1, Carcagnì 18, Guglielmi, Liguori, Russello 8, De Bellis, Di Donato 2, Rivizzigno. All. Leoni.

Parziali: 25-17, 25-20, 23-25, 25-23.

Arbitri: Rapparini e Cervellati.

Un’altra vittoria per la Bontempi The Begin Hotels Ancona che al PalaBrasili la spunta contro una coriacea Matervolley Castellana Grotte. I giovani pugliesi danno filo da torcere a Larizza e compagni, bravi a riordinare le idee nelle azioni decisive del quarto set, dopo aver ceduto nel terzo anche a causa di alcune imprecisioni. Ancona non sbaglia l’approccio sfoderando un bel gioco nei primi due set. La concentrazione dei padroni di casa nel finale del quarto set fa la differenza. Ben trenta i palloni messi a terra da Santini spina nel fianco dei pugliesi.