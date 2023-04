Borgo Minonna ko con la Castelfrettese

Continua la corsa vincente della Castelfrettese che supera, in casa, il Borgo Minonna reduce da ben undici risultati utili consecutivi. La prima della classe vince in rimonta visto che è il Borgo a sbloccare il risultato con Morbidelli nel primo tempo. Nella ripresa i biancorossi rovesciano il risultato pareggiando prima con Parasecoli e firmando poi il definitivo sorpasso con Rocchi. Poker del Sassoferrato Genga sul campo dell’ultimo della classe, Loreto. In rete, per la squadra di Franceschelli, Cossa, autore di una doppietta, Chioccolini e Ricci (per i padroni di casa due gol di Pigliacampo). Il Sassoferrato Genga con i tre punti avvicina così il secondo posto occupato da una Filottranese che scenderà in campo oggi. Da segnalare in chiave salvezza la vittoria del Villa Musone in casa della Castelleonese grazie alle reti di De Martino e Ventresini (per i locali a segno Giudici). Prima Categoria, 26^ giornata. Girone B. Oggi (ore 16): Filottranese-Chiaravalle. Ieri: Castelbellino-Staffolo 0-2, Castelfrettese-Borgo Minonna 2-1, Castelleonese-Villa Musone 1-2, Labor-Colle 2006 5-0, Loreto-Sassoferrato Genga 2-4, Montemarciano-Monserra 2-1, Sampaolese-Real Cameranese 2-0.