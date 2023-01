Bortolussi per rinforzare l’attacco Colavitto spinge per il suo arrivo

Tra i due litiganti, spesso ce n’è un terzo che gode: e quel terzo potrebbe essere l’anconetano Mattia Bortolussi. Viste le difficoltà ad arrivare a Melchiorri e Cannavò (col primo che non sembra più disposto a scendere di categoria e il secondo sempre più verso Padova), l’Ancona potrebbe davvero decidere di fare all-in sull’attaccante del Novara. Classe ‘96, Bortolussi è una prima punta forte fisicamente e con grande senso del gol, oltre che della posizione: Colavitto lo conosce molto bene, avendo subito da lui quattro reti totali, sia con l’Ancona che ai tempi di Matelica. E sarebbe stato proprio il tecnico di Pozzuoli a caldeggiare l’arrivo del giocatore, che conosce molto bene la categoria, ma che quest’anno, almeno finora, si sta dimostrando lontano parente di quel rapace d’area di rigore ammirato nel suo biennio a Cesena: quest’anno infatti, il suo score dice cinque reti siglate su ventitre partite, ma il rendimento rispecchio grosso modo quello del Novara in generale.

La formazione piemontese, che ha già cambiato due allenatori, sta scontando un lungo periodo di difficoltà dopo una buona partenza, scivolando al settimo posto: le ritrovate ambizioni dell’Ancona, che sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo dopo gli ultimi risultati, potrebbero fungere da stimolo allo stesso Bortolussi, che tornando nelle sua città natale potrebbe ritrovare quella verve mostrata a Cesena, ma che adesso sembra sopita. Come detto però, i profili attenzionati dal ds Micciola in quest’ultima settimana di mercato sono diversi e le alternative non mancano: l’ultimo nome rimbalzato da queste parti è quello di Emanuele Santaniello, in uscita dalla Turris. La concorrenza però non manca: sull’attaccante ci sono infatti anche Vicenza e Foggia. Anche in questo caso, si tratterebbe di un acquisto di spessore, tenuto conto della sua esperienza con i corallini, ma anche con la maglia dell’Avellino.

In stand by invece, almeno per il momento, i nomi di Sylla e Merola, in attesa che riprendano i dialoghi dall’una e dall’altra parte: sembra invece tramontata ormai definitivamente la pista che porta a Milos Bocic del Frosinone: l’attaccante classe 2000 sarebbe infatti a un passo dal vestire la maglia di quel Gubbio battuto proprio dall’Ancona domenica scorsa. Colavitto aspetta fiducioso, ma nell’attesa del rientro di Spagnoli, il mister ha avuto diverse indicazioni positive che sono arrivate dal suo attacco nelle ultime ultime uscite: serve solo perfezionare una macchina che ha finalmente ricominciato a correre. Tanti movimenti, insomma: Micciola continua a sfogliare la margherita, consapevole che il tempo stringe e che non si può sbagliare scelta. Il calciomercato invernale è ormai entrato nella sua ultima settimana, che si annuncia piuttosto rovente.

Gianmarco Minossi