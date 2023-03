Bottino pieno per Filottranese e Castelfrettese

Filottranese e Castelfrettese continuano la corsa vincente, si ferma invece il Sassoferrato Genga (Prima Categoria, girone B). Quest’ultima cade a Camerano. La Real Cameranese esulta con un gol di Angeletti. Una rete di Perna basta anche alla capolista Filottranese per espugnare Castelleone di Suasa. Tris vincente casalingo invece per la Castelfrettese contro il Colle 2006. I biancorossi vanno sotto per il gol di Consolazio, ma poi rimontano nella ripresa con i guizzi di Parasecoli, Paniconi e Beta. Prova di forza anche del Borgo Minonna che espugna con tre reti il campo del Monserra. In fondo alla classifica seconda vittoria stagionale in campionato del Loreto che supera il Chiaravalle con le reti di Pigliacampo e Brahimi lasciando l’ultima posizione al Colle 2006. Prima Categoria, settima giornata di ritorno. Girone B. Ieri: Castelfrettese-Colle 2006 3-1, Castelleonese-Filottranese 0-1, Labor-Castelbellino 1-1, Loreto-Chiaravalle 2-0, Monserra-Borgo Minonna 0-3, Montemarciano-Villa Musone 1-0, Real Cameranese-Sassoferrato Genga 1-0, Sampaolese-Staffolo 1-2. Classifica: Filottranese 49; Castelfrettese 45; Sassoferrato Genga 40; Borgo Minonna 38; Castelbellino 36; Chiaravalle 34; Staffolo 33; Montemarciano 30; Real Cameranese 29; Labor 28; Castelleonese 27; Monserra e Sampaolese 26; Villa Musone 19; Loreto 9; Colle 2006 7. Prossimo turno: Borgo Minonna-Real Cameranese, Castelbellino-Castelleonese, Chiaravalle-Sampaolese, Colle 2006-Loreto, Filottranese-Castelfrettese, Sassoferrato Genga-Labor, Staffolo-Montemarciano, Villa Musone-Monserra.