Bottino positivo per Ancona "Ben sette vittorie in tasca"

La Luciana Mosconi taglia il traguardo delle festività, dopo 13 partite giocate, con il settimo posto in classifica nel gruppo delle squadre a quota 14 punti, dunque insieme a Piacenza, Fiorenzuola, Ozzano e Senigallia. Con una squadra in gran parte rinnovata con innesti giovani, tra l’altro penalizzata finora da numerosi infortuni, il bilancio non può che essere positivo. Lo conferma coach Piero Coen: "Quando si affronta un campionato con una squadra completamente rinnovata non si sa mai a cosa si va incontro. La nostra è una squadra con molti giovani e le incognite sono tantissime, a livello di mestiere e di maturità abbiamo avuto problemi, ma nonostante questo siamo riusciti a portare a casa sette vittorie che rappresentano un bottino positivo, ma con alti e bassi importanti su cui dobbiamo lavorare. Le mie squadre solitamente si distinguono per una difesa più attenta, ma questa è una squadra che ha più propensione offensiva e dunque lavoriamo affinché con il tempo possiamo riuscire ad avere una difesa migliore di quella attuale". Gli aspetti migliori di questa prima parte di stagione: "Nonostante qualche infortunio che ci ha penalizzato comunque abbiamo 14 punti. Alcuni giocatori che hanno dimostrato grande crescita, come per esempio Giombini, che sfrutta anche il grande lavoro fatto lo scorso anno". In generale, comunque, è una Luciana Mosconi con ampi margini di miglioramento: "Dobbiamo lavorare ancora molto sull’aspetto difensivo – conclude Coen –, perché abbiamo dei momenti di disattenzione che ci portano a prendere dei break pesantissimi. Poi dovremo migliorare anche sull’attacco, perché produciamo tanto, ma delle volte siamo frettolosi". La Luciana Mosconi si allenerà fino a domani, quando è prevista un’amichevole con il Matelica, poi la pausa per Capodanno e la ripresa il 2 gennaio verso il derby di domenica 8 con Jesi.

Giuseppe Poli