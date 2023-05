Boxe tricolore al Palaindoor Occhinero sfiderà Rao

La boxe tricolore torna sul ring del Palaindoor della Montagnola di Ancona e lo farà sabato 13 maggio con Mattia Occhinero, il dorico che salirà sul ring del tempio dell’atletica al coperto per tentare la riconquista del titolo italiano pesi piuma. La notizia è ufficiale, il pugile anconetano sfiderà il toscano Simone Rao davanti al suo pubblico in una struttura degna di ospitare il prestigioso evento nazionale con una capienza prevista di oltre duemila posti: ci sarà dunque posto per il tifo anconetano per il boxeur dorico nato e cresciuto con l’Upa Ancona. Il ventisettenne Occhinero, infatti, allenato dal maestro Marco Cappellini e appartenente alla Michelone’s Boxing Team Scuderia Delle Fave, aveva già conquistato il titolo il 26 marzo dell’anno scorso vincendo per ko alla terza ripresa contro il ferrarese Mattia Musacchi per poi cedere la cintura il 14 ottobre scorso all’arena di Monza a Mattia De Bianchi dopo un match molto combattuto.

De Bianchi però non ha difeso il titolo in seguito a un’opportunità europea e dunque il titolo è rimasto vacante e sarà nuovamente in palio proprio sul ring del PalaIndoor la prossima settimana. Lo sfidante Simone Rao che ha 23 anni e vive a Firenze, si allena con la società Boxe Paradiso di Lastra Signa e vanta un record da professionista con sette incontri tutti vinti, anche se non ha mai combattuto per un titolo italiano. Mattia Occhinero, dall’altra parte, vanta undici incontri da professionista, di cui nove vinti. Quel che è certo è che sul ring del PalaIndoor i due pugili si affronteranno senza risparmiare energie, anche perché il titolo italiano è ambito da entrambi.

L’evento principale della serata boxistica sarà preceduto da un altro incontro tra professionisti di tutto rispetto, quello che vedrà affrontarsi i pesi massimi Aleksander Ramo, 31 anni di origine albanese, allenato dalla Boxing Club Castelfidardo, e Attila Koros 28 anni di nazionalità ungherese. Prima delle due sfide tra pugili professionisti sono previsti una decina di match che vedranno affrontarsi alcuni tra i migliori pugili élite marchigiani, che sono: Elia Gironelli, Diego Squillante, Tommaso Battistoni, Alex Fiorentino, Alex Iengo, Alì Karimi, Matteo Giacchetti, Antonello Carelli, Leonardo Gioacchini, Alessandro Baldoni e Fall El Ousmane. I biglietti, al prezzo di euro 30 parterre, 20 euro tribuna e 10 euro ridotti under 18, saranno acquistabili sia alla palestra Bliss dell’Upa sia all’edicola di piazza Roma.

