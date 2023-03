"Bravi a renderla facile Ma il bello viene ora"

Ha sbloccato la partita su rigore ed è stato tra i protagonisti di un successo mai in discussione: Alessio Di Massimo è stato il motore di questo Ancona che ha vinto e convinto. Sempre nel vivo dell’azione, si è dimostrato un’autentica spina nel fianco della difesa del San Donato, che ha faticato a prendergli le misure fin dall’inizio.

E così, anche lui spiega la sua versione sul rigore calciato: "Già dalla partita scorsa il mister mi ha detto che potevo calciare io il rigore: mi sto allenando per leggere in anticipo la direzione del portiere. Ho visto che se non fosse partito prima avrei calciato dalla parte opposta e così ho fatto. Era importante partire forte, anche se durante la partita ci sono stati dei momenti in cui abbiamo sofferto: non era una partita semplice, ma siamo stati bravi a renderla tale.

Non si può proporre la stessa intensità per tutta la gara, ma noi siamo stati bravi a riuscirci. La differenza con Lucca è che lì non stavo ancora benissimo col piede ed era la prima volta che giocavo insieme a Melchiorri: lo sto studiando e sto cercando di imparare da lui. A differenza delle altre partite, il mister ci ha chiesto di pressare più sui terzini avversari, per limitare le ripartenze e ha funzionato: se c’è da difendere non mi tiro indietro. E’ fondamentale aver tenuto inviolata la porta: da fiducia a tutti noi".

Testa ora al Romeo Galli, dove martedì. contro l’Imolese, inizierà un tour de force decisivo in questa volta finale di stagione, con l’obiettivo di consolidare la quarta piazza tenendo a debita distanza la Carrarese, bloccata sul pareggio dalla Fermana: "A Imola mi aspetto una sfida difficilissima, ho già giocato parecchie volte in quel campo: se non ci metti qualità non vinci. Qui ad Ancona sono felicissimo: stiamo lottando duramente per rimanere tra le prime quattro".

g.m.