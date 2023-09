Brogni e Di Massimo tra gli umbri Attesa una sfida ad alta intensità

L’Ancona Calcio è certamente parte integrante – sia attiva che beneficiaria – della nuova e frizzante aria che si respira in città rispetto agli eventi e alla partecipazione della gente, numerosissima ed entusiasta. Non sarà questo il caso di Ancona-Gubbio di domani, gara che pur essendo un banco di prova significativo sportivamente parlando, e quindi anche nel seguito di spettatori che avrà in un bel pomeriggio di settembre di quelli che piacciono agli anconetani anche di rientro dal mare, non ha reso necessario il bollino di alto rischio, e per la quale quindi non sono previste limitazioni al traffico. Ciò premesso per ragioni di servizio, e passando all’aspetto calcistico, va sottolineato come il match contro il Gubbio sia particolarmente importante per l’Ancona: la compagine umbra di Piero Braglia non sempre viene nominata di primo acchito tra le molteplici favorite nel girone B della LegaPro, e la cosa suona strana nonostante i nomi che vengono spesi, in quanto il passato dei rossoblù nella categoria superiore è abbastanza recente, ed i loro piazzamenti anche in C sono sempre stati di tutto rispetto.

Le due squadre si trovano ad affrontarsi consapevoli che l’intensità è sempre stata alta in questo confronto nelle ultime due stagioni, così come forti sono state le sorprese, gli sgarbi in trasferta da ambo le parti, e dopo questa estate si registra anche anche l’elemento accomunante di essersi spogliate entrambe di svariati calciatori-gioiello: il nome più eclatante è quello di Arena ceduto dal Gubbio in Serie B al Pisa, e già andato in gol in questa categoria superiore, ma anche Brogni e soprattutto Di Massimo avranno su di loro i fari puntati, essendosi trasferiti dall’ombra del Conero direttamente a quella del Palazzo dei Consoli della bella città umbra. Due ex di suggestione, insomma: il primo, come noto, rigirato in prestito in Umbria dall’Atalanta, mentre il secondo vi si è accasato per una precisa scelta personale. Questo revival immediato degli ex non deve distogliere le attenzioni di casa dorica dalla potenziale forza dell’avversario nel suo complesso, i nomi di Spina e di King Udoh sono quelli che destano una più immediata apprensione, con i cinici esperti come Bulevardi (molto desiderato nell’ultimo mercato, forse anche ad Ancona in un qualche frangente) sempre pronti a inserirsi a sorpresa.

Anche il confronto tra le panchine getta benzina nel fascino e nelle aspettative su questa partita, con un vecchio marpione della categoria, il già citato Piero Braglia - riconfermato a rimarcare per ciò stesso gli obiettivi di vertice del presidente Notari - a dover fare i conti con il giovane, affamato e parimenti preparato Marco Donadel, che sta inserendosi alla grande nella stima della piazza dorica con l’imprevedibilità e la determinazione (e consapevolezza) dei suoi moduli, e con la determinazione che sta infondendo nella squadra, almeno a giudicare dal match di Chiavari contro la temuta ma esorcizzata Entella.

Gianmarco Minossi