Brugnami, oro per l’Italia Il portabandiera s’impone

E’ stato il ginnasta Tommaso Brugnami, in forza all’Associazione ginnastica giovanile Ancona, a regalare all’Italia uno dei primi ori agli EYOF, il festival olimpico della gioventù europea, di Maribor 2023.

A distanza di pochi minuti dall’oro nei 100 dorso di Del Signore, presso la Tabor Sport All, Brugnami, portabandiera del team Italia, si è aggiudicato l’all-around di ginnastica artistica con il punteggio totale di 79.750, davanti agli inglesi Rushworth e Nicoveanu. Il risultato di Brugnami, unito ai punteggi dei suo compagni di squadra Manuel Berettera (sesto) e Diego Vazzola (quattordicesimo) è valso poi all’Italia anche l’argento a squadre.

"Al nostro campione vanno i complimenti del Comune di Ancona – afferma il sindaco Daniele Silvetti – per un risultato che è importantissimo e che certamente premia l’impegno costante e la dedizione di Tommaso, dei suoi preparatori tecnici e della Giovanile Ancona che in questi ultimi anni ci sta regalando moltissime eccellenze. Grazie a loro Ancona è “una grande Ancona” nel movimento della ginnastica italiana e internazionale".

"Avere Brugnami come portabandiera del team Italia era già stato un grande onore – aggiunge il vicesindaco e assessore allo Sport Giovanni Zinni – e ora questo successo conferma le sue importanti e promettenti doti sportive e il suo impegno in questa disciplina così impegnativa. Bravo Tommaso! Ora attendiamo il nostro atleta in Comune per fargli personalmente i complimenti al ritorno da Maribor.

Un ringraziamento va anche al Coni Marche, che tanta attenzione dedica alle società sportive anconetane e regionali, così ricche di talenti e di campioni e, allo stesso tempo, così attente alla diffusione capillare dello sport e dei suoi valori sul territorio".