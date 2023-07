"Budapest, la mia ossessione E’ bello gareggiare con i big"

Altra domenica, altri salti per Gianmarco Tamberi. Dalla Polonia alla Svezia nel giro di una settimana. Da Chorzow a Stoccolma per la seconda gara del 2023 di Gimbo. Dalla Coppa Europa a squadre con l’Italia, peraltro vinta, alla Diamond League. E’ sempre debutto per l’altista dorico, stavolta stagionale in quella Diamond che vince da due anni consecutivi. Vittoria, parola amica del campione olimpico di salto in alto. Per completare una carriera splendida gli manca solo la vittoria del mondiale all’aperto, "la mia ossessione positiva" come l’ha etichettata, a cui andrà a caccia a Budapest tra circa un mese e mezzo, dal 20 al 22 agosto, rispettivamente turno di qualificazione al mattino ed eventuale finale alla sera. C’è ancora tempo per pensarci e sognare, per preparare il grande evento che passa anche per questa gara (oggi il via alle 17:25, il Bauhaus Galan di Stoccolma sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena dalle 18 alle 20). Con l’immediata vigilia trascorsa tra una passeggiata nel centro della capitale svedese insieme a coach Giulio Ciotti e al preparatore Michele Palloni - in testa il ritornello di ‘Come Tamberi’, la canzone appena uscita del cantautore Monteiro - e la conferenza stampa ufficiale del Bauhaus Galan di Stoccolma, alla quale ha partecipato insieme al re dell’asta Armand Duplantis (Svezia) e al coreano Woo Sang-hyeok, principale rivale della gara odierna.

"Abbiamo atteso di essere pronti al 100% per gareggiare ed è stata la giusta decisione - le parole di Gimbo -. Domenica ho ottenuto la prima vittoria in Slesia e spero di continuare domani (oggi, ndr) sempre che Woo sia d’accordo. Adoro gareggiare con questi ‘big opponents’, questi rivali così forti. Sarò in pedana anche a Chorzow il 16 luglio e poi farò un’altra gara, non so ancora se sarà Londra il 23 luglio, decideremo più avanti. Il mio focus è sui Mondiali, lì voglio dare il mio 110%".

L’azzurro delle Fiamme Oro ritorna nel circuito dei diamanti a quasi dieci mesi dal trionfo nella finale di Zurigo (2,34) che lo ha reso per la seconda volta consecutiva Diamond League Champion. Le buone sensazioni di domenica a Chorzow, il 2,29 alla prima prova, possono essere consolidate a Stoccolma contro alcuni degli avversari che ritroverà nella rassegna iridata in Ungheria. Nella gara odierna di salto in alto c’è il coreano Woo che ha già saltato 2,33 nel suo Paese, poi il neozelandese Hamish Kerr (2,31 a Essen) senza dimenticare l’australiano Brandon Starc e il belga Thomas Carmoy (a Chorzow) con 2,29. A completare il cast l’esperto ucraino Andriy Protsenko, l’oro europeo indoor Douwe Amels (Olanda) e i saltatori di casa Fabian Delryd e Melwin Lycke-Holm, diciott’anni, cognome celebre: papà è il campione olimpico di Atene Stefan Holm che ha presentato la conferenza stampa di ieri della competizione svedese dove l’Italia schiererà tre punte: oltre a Tamberi ci sono Larissa Iapichino (Fiamme Gialle) e Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle).