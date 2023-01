Buone indicazioni dalla partitella Di Massimo e Petrella in forma

L’Ancona si allena a gran ritmo al Paolinelli e mostra un’intensità che lascia ben sperare per la notturna di lunedì prossimo al Del Conero contro il Pontedera. La partitella a campo ridotto esalta le qualità di Petrella e Di Massimo, la guida di Gatto, le indicazioni di Perucchini alla difesa, le giocate di Prezioso, ma anche la condizione crescente e promettente di Paolucci, elemento indispensabile per la squadra che sta bruciando le tappe per tornare a contendere ai compagni una maglia da titolare. Le premesse per arrivare al meglio della condizione per la sfida con il temibile Pontedera sembrano esserci tutte: la squadra oggi osserverà una giornata di riposo in coincidenza con la festività, per riprendere poi la preparazione domattina e domenica e svolgere una rifinitura pre-partita in programma lunedì mattina al Del Conero. Per Gianluca Colavitto quattro giorni per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo alla formazione. Il modulo di partenza dovrebbe essere quello consueto e molte scelte, in fatto di formazione, sembrano obbligate, ma il tecnico di Pozzuoli talvolta ha sorpreso tutti e nulla, dunque, appare scontato. In porta dovrebbe dunque esserci come al solito Perucchini, nella difesa a quattro il ruolo di terzini dovrebbe andare a Mezzoni, che rientra dalla squalifica, e a Martina, con Mondonico e De Santis centrali, visto anche che ieri Bianconi era ancora febbricitante.

A centrocampo le tre maglie da titolari dovrebbero andare a Simonetti, Gatto e Prezioso, più avanti Petrella dovrebbe ritrovare il suo posto a destra in un tridente d’attacco formato, per il resto, da Moretti e da Di Massimo, anche lui rientrante dalla squalifica. A partita in corso si potrebbe rivedere in campo Paolucci, come pure Lombardi e Mattioli. Da verificare per lunedì la disponibilità di Ruani e Bianconi, che non si sono allenati. Ieri pomeriggio anche Berardi non ha partecipato alla partitella. Lavoro differenziato per Spagnoli che ha effettuato il suo programma al Del Conero tra palestra e corsa. Le condizioni del bomber tengono in apprensione tanti tifosi: il centravanti ha ripreso a correre questa settimana e il ginocchio sta rispondendo bene alle sollecitazioni e ai progressivi carichi di lavoro. Lavorerà a parte anche la prossima settimana, per poi rientrare in gruppo, se tutto procederà come si attendono lo staff tecnico e quello medico. Spagnoli non sarà dunque disponibile né per la partita con il Pontedera né per quelle successive di Fiorenzuola e Gubbio, ma potrebbe tornare a disposizione per la doppia sfida di fine mese, cioè quella con la Vis Pesaro di sabato 28 gennaio, e il successivo turno infrasettimanale, martedì 31 a Montevarchi.

Giuseppe Poli