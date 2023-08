"Buone sensazioni a Cingoli: manca sintonia"

Luca Lombardi protagonista allo Spivach: il giocatore ha gran voglia di restare in biancorosso e di dimostrare ad Ancona il suo valore e l’amichevole di ieri con il Corticella, in cui si ritaglia spazi importanti e in cui firma giocate pregevoli, lo confermano. Nel ruolo di trequartista si trova a suo agio, Donadel gli dà l’incarico di calciare punizioni e calci d’angolo e alla fine il giovane attaccante trova il gol ma centra anche una traversa piena direttamente su calcio di punizione.

Ecco le sue impressioni sull’amichevole: "Una partita con la giusta intensità e il giusto atteggiamento. Poi chiaramente abbiamo meno di tre settimane di lavoro sulle gambe, a volte la scelta finale, un tiro o un passaggio, può mancare. Ma sinceramente ho visto in campo una squadra con l’atteggiamento giusto, che andava a pressare in avanti, che ha provato le cose fatte in allenamento questi giorni. Manca sempre un po’ di sintonia, tra di noi, qualche innesto c’è stato e c’è bisogno di tempo. Per fortuna il campionato inizia il 3 settembre e avremo tutto il tempo di conoscerci al meglio".

Un gol e una traversa per ribadire il suo attaccamento alla maglia dell’Ancona: "Fare gol adesso non conta, speriamo di farli in campionato, lo scorso anno qualcosa m’è mancato. Sto abbastanza bene, ma ancora c’è da lavorare. Ad Ancona sto bene e voglio restare qui, ero stato messo nella lista dei partenti ma poi ho avuto conferme, spero di poter indossare ancora questa maglia anche nella stagione alle porte". Sull’attacco Luca Lombardi conclude con alcune considerazioni: "Sicuramente la brillantezza è fondamentale e lo è soprattutto per chi gioca davanti. Chi è arrivato ci sta dando una mano, soprattutto a livello di tecnica, penso che giocatori di qualità abbiamo bisogno di tempo per affinarsi, è solo questione di tempo e di brillantezza che troveremo in questo arco di tempo che manca all’inizio del campionato". Intanto è stata fissata una nuova amichevole: sabato a Torrette alle ore 17 contro i Portuali.

