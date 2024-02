Calcio a 5 serie A femminile. Citizens, gara di livello. Ma il coraggio non basta

3

FALCONARA

1

GTM : Dibiase, Coppari, Rozo, Taty, Dal’Maz, Ricottini, D’Incecco, Belli, Jessika, Discaro, Borges, Valendino. All. Morgado

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA: Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Tomassini, Soldevilla, Gregori, Praticò, Pirro, Saluzzi, Kubaszek. All. Domenichetti

Arbitri: Piccolo (Padova), De Lorenzo (Brindisi); crono: Candria (Teramo)

Reti: 7’54’’ st Ferrara (F), 8’20’’ Dal’Maz (M), 15’05’’ Dal’Maz (M), 19’ Taty

Note: ammonite Jessika (M), Boutimah (F), D’Incecco (M); espulsa al 6’27’’ st Jessika (M) per doppia ammonizione

Nonostante una prova generosa, lo Stilcasa Costruzioni Falconara cade in terra d’Abruzzo contro il Montesilvano per 3-1. Fatale la veemenza delle illustri ex, Pato e Taty, che nella ripresa ribaltano le Citizens, imponendo lo stop in campionato.

Il primo tempo viaggia ad altissima intensità. Taty centra un legno clamoroso, quindi capitan Ferrara incoccia la traversa.

Altre due occasioni ghiotte.

E anche in questo caso una per parte. La prima di Praticò, sponda Falconara, e la seconda per Taty, sul fronte abruzzese.

La prima frazione, dunque, scivola via sul punteggio di 0-0. Nel secondo round si ricomincia con i fuochi d’artificio ed una forte pressione di un Falconara in fiducia. La chiave di volta nell’espressione di Manieri. Le ragazze di Domenichetti ne approfittano subito. Prima Dibiase miracoleggia su Boutimah, poi Ferrara centra un palo. In un lampo, però, la stessa Ferrara deposita in rete il gol del vantaggio. Un vantaggio che dura poco, perché Pato è fulminea nel siglare una doppietta che pesa tanto, prima del gol nel finale di Taty, che chiude i conti durante il massimo sforzo delle falchette. Una sconfitta, sì, ma non per il pubblico falconarese che ha seguito in massa anche questa trasferta ed ha applaudito una prestazione comunque coraggiosa e tosta del Falconara.