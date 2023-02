Calciomercato, una chiusura senza il botto Iannoni non arriva, Bianconi in prestito al Lecco

Si è chiusa senza botti finali la sessione invernale del calciomercato dell’Ancona: una finestra che può comunque essere ritenuta decisamente positiva, visto che ha regalato a Colavitto l’attaccante di peso tanto reclamato dal mister. Quel Federico Melchiorri che ha già messo a referto due reti in altrettante partite: promosso a pieni voti quindi il lavoro del ds Francesco Micciola, che ha consegnato al tecnico anche un difensore di spessore come Augusto Camigliano e un promettente centrocampista che risponde al nome di Gianmarco Basso. E così, anche quest’anno non c’è stato uno stravolgimento eccessivo a stagione in corso, anche perché il rendimento della squadra è decisamente migliore rispetto a quello dell’anno scorso. Niente Iannoni, quindi, inseguito a lungo. L’unica operazione last minute ha riguardato il difensore Alessandro Bianconi, che quest’anno non ha mai trovato spazio nelle gerarchie di Colavitto. Per lui, prestito al Lecco fino al termine della stagione. Finito il mercato, ora l’Ancona potrà finalmente concentrarsi esclusivamente sul campo, per cercare di arrivare più in alto possibile e guadagnarsi una comoda posizione ai play-off. . Insomma, i principali obiettivi a cui stava lavorando la società, sono stati raggiunti. Forse resta un po’ rammarico per non essere riusciti a piazzare in uscita qualche altro elemento della rosa (Ruani e Brogni, con quest’ultimo che sta però gradualmente trovando spazio), ma in una stagione costellata da infortuni, sempre meglio l’abbondanza piuttosto che essere carenti in qualche reparto. E adesso, un po’ di meritato riposo per Micciola, che dopo un mese molto impegnativo, potrà cominciare a lavorare in silenzio per giugno, ma tutto dipenderà dall’andamento che avrà la squadra da qui ai prossimi mesi. Ma i risultati, almeno fino a questo momento, stanno dando ragione al lavoro dal ds la scorsa estate e che comincia a portare i suoi frutti: serviva pazienza, avevano detto i dirigenti ad inizio stagione e il l’operato di società e staff tecnico sta procedendo molto bene. Anche la tifoseria dorica ha apprezzato la campagna acquisti invernali, come si legge dai vari commenti sui social: insomma, le premesse per quel che succederà da qui a maggio sono molto incoraggianti e gli ultimi risultati raggiunti sono lì a testimoniarlo. Molto attive invece le altre marchigiane, in primis la Fermana: la società gialloblù ha infatti ufficializzato tre arrivi (Busatto dal Vicenza, Macchioni dalla Pro Vercelli e De Matteis dalla Salernitana) e due partenze (risolti i prestiti di Bunino e Vaccarezza), mentre la Recanatese ha messo a referto il colpo Stampete, in prestito dal Frosinone. La Vis Pesaro ha invece annunciato il giovane attaccante Enem, in arrivo dal Venezia sempre con la formula del prestito.

Gianmarco Minossi