Cambi in panchina per Loreto e Labor

Non c’è pace per gli allenatori. I tornei sono quasi alle fasi finali, ma i cambi continuano in Prima Categoria. Dopo l’ultimo turno ci sono state due novità nel girone B. Si cambia ancora a Loreto, tornato a occupare l’ultima posizione del gruppo dopo la sconfitta nell’ultimo turno sul campo del Colle 2006 che con i tre punti è tornato in penultima posizione. La società loretana ha comunicato ieri che "Emanuele Poggi non è più il tecnico della prima squadra". Sulla panchina del Loreto siederà Giordano Bernabei, un ex, visto che a Loreto è stato protagonista anche nella stagione 2019-2020. Situazione non proprio tranquilla in casa Labor tanto che la società di Santa Maria Nuova ha comunicato lunedì che "Riccardo Tizzoni è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra". Il nuovo tecnico è Cristiano Pesarini che dovrà evitare di fare finire la squadra in zona playout visto che la Labor ha solo un punto di vantaggio dagli spareggi salvezza dopo il ko sul campo del Sassoferrato Genga.