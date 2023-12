Camerano-Chiaravalle, derby d’alta quota

Camerano e Chiaravalle protagoniste sul podio della pallamano nazionale maschile e femminile. Oggi nella A Silver maschile è il giorno del derby, l’unico marchigiano in questa categoria. Chiaravalle seconda ospiterà (ore 18) la capolista Camerano distante appena un punto. Chiaravalle è in vetta invece dell’A2 femminile e a punteggio pieno dopo tre giornate. Sempre oggi e sempre in casa le chiaravallesi ospiterà la Flavioni Civitavecchia (ore 21) nel testa coda del girone C, mentre Camerano salirà a Prato (ore 18). A Silver maschile, decima giornata. Oggi: Publiesse Chiaravalle-Camerano (ore 18), Verdeazzurro-Cologne, Palermo-Romagna, S.Giorgio Molteno-Lanzara, Haenna-Campus Italia, San Lazzaro-Teramo. Classifica: Camerano 15; Chiaravalle 14; Cologne e San Lazzaro 13; Romagna 12; San Giorgio Molteno 9; Lanzara 8; Haenna e Verdeazzurro 7; Palermo e Campus Italia 4; Teramo 2. A2 femminile (girone C), 4^ giornata. Oggi: Prato-Camerano (ore 18), Mugello-Conversano, Chiaravalle-Flavioni (ore 21). Classifica: Chiaravalle 6; Prato e Camerano 4; Conversano e Mugello 2; Flavioni 0.