Camerano e Chiaravalle: Primo Posto a Punteggio Pieno - A Silver

Una classifica da applausi per le nostre formazioni dopo tre giornate di A Silver. Camerano guarda tutti dall’alto con tanto di primo posto solitario a punteggio pieno. In seconda posizione insegue a un punto Chiaravalle appaiata a San Lazzaro. Sabato Camerano e Chiaravalle saranno di scena in trasferta rispettivamente a Cologne ed Enna. A Silver, terza giornata. Teramo-Cologne 21-30, San Giorgio Molteno-Campus Italia 30-26, Publiesse Chiaravalle-Palermo 33-28, Verdeazzurro-Orlando Haenna 30-29, Camerano-Lanzara 28-27, San Lazzaro-Romagna 25-25.

Classifica: Camerano 6; San Lazzaro e Publiesse Chiaravalle 5; Lanzara e Cologne 4; Verdeazzurro e Romagna 3; San Giorgio Molteno, Haenna e Palermo 2; Campus Italia e Teramo 0. Prossimo turno: Palermo-San Lazzaro, Orlando Haenna-Chiaravalle (ore 17:30), Lanzara-Verdeazzurro, Romagna-San Giorgio Molteno, co Cologne-Camerano (ore 20:30), Campus Italia-Teramo.