CAMERANO: Magnaterra vince il 13°Trofeo Bocciofila Cameranese: Sampaolo terzo, Loreto protagonista a Porto Sant'Elpidio e Ancona 2000 a un passo dal titolo regionale Under 15

Michele Magnaterra (foto) grande protagonista a Camerano nella seconda settimana di gare valide per il 13°Trofeo Bocciofila Cameranese. Stavolta è il turno degli individualisti di categorie AB, dopo che la scorsa settimana, nella bocciofila presieduta da Romano Lucchi, si erano sfidati gli atleti di categorie CD. Agli ordini del direttore di gara Valerio Cicetti si sono sfidati 85 giocatori. Magnaterra (Castelfidardo), prima di aggiudicarsi la finalissima contro il categoria B Luca Miconi (XXIV Maggio Macerata) con il punteggio di 12-10, supera tutti i colleghi di categoria A, ultimo dei quali, in semifinale, Franco Sampaolo (Loreto), battuto 12-3. Sampaolo giunge terzo davanti ad Alfredo Morbidelli (Olimpia Marzocca). Finale tiratissima quella tra Magnaterra e Miconi in cui la differenza di categoria non si nota, con il giovane che vince in rimonta.

LORETO. Ancora un successo, l’ennesimo, per Franco Sampaolo e David Torresi. La coppia del Loreto si aggiudica a Porto Sant’Elpidio la seconda edizione del Trofeo Sì con te Superstore, gara nazionale per formazioni di coppia di tutte le categorie. Ben 109 le coppie, 25 delle quali di categoria A. Il duo loretano conduce gare di altissimo livello, in particolare i quarti di finale dove superano per 12-10 la coppia di categoria A, Matteo Angrilli e Luca Santone (Moscianese). Poi in semifinale e finale il duo loretano ha la meglio su due coppie di Castel di Lama, rispettivamente Fabio Wolfgang Nicolussi-David Tavanxhiu e Delfino Coccia-Renato Gagliardi. Loreto protagonista anche a Camerino nel 35° Pallino d’Oro per coppie CD (43 formazioni). Vittoria di Massimiliano Magliani-Walter Buldorini (Loreto) che in finale superano per 12-2 su Giordano Mogetta-Ornello Foresi (Maceratese).

ANCONA 2000. A un passo dal titolo regionale under 15 nella coppia Matteo Martini-Tommaso Biagio[EMPTYTAG]li, portacolori della Bocciofila Ancona 2000, detentori del titolo, ma che non riescono a confermarsi. Il duo è superato nell’ultimo atto dalla giovanissima coppia del Tolentino, Matteo Pergolesi e Nicola Principi, nuovi campioni regionali.

Michele Carletti