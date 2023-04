Camerano terzo, Chiaravalle quarto: via ai playoff nell’A2 maschile

26

CAMERANO

37

PRESTITER : Gorilla, Di Marco 5, Pinto, D’Incecco 9, Di Mascio, Di Gregorio 2, Ciarrocchi 2, Lupo Timini, Kabtni 4, Ferri, Bevilacqua, Colleluori. All. Mastrangelo

CAMERANO: Sanchez, De Grandis 1, Laera 8, Gardi 8, Francelli 4, Selmani, Marinelli 1, Errico, Antonelli, Cavaliere 6, Coppari 1, Ballerini 4, Casavecchia, Cirilli 2, Vagnoni 2, Chirivì Grassi. All. Campana

Arbitri: Fasano - Loruss

Tutto come da pronostico. Camerano non poteva sbagliare in Abruzzo, perché c’era da conquistare un risultato storico. E l’obiettivo terzo posto è stato centrato dalla squadra di Campana che accede ai playoff per la serie A Gold al termine di una stagione da ricordare che potrebbe diventare trionfale visto che adesso i gialloblu andranno a giocarsi la promozione con le migliori dell’A2, con un posto già assicurato nella nuova A Silver.