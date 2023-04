Camerano, tris di partite per arrivare alla finale

Il Camerano di coach Campana all’assalto dei playoff di serie A Gold. Tre partite in tre giorni a Chieti. La prima contro la Macagi Cingoli il 3 maggio alle ore 14. L’indomani la sfida contro San Lazzaro (ore 18) e il 5 maggio l’ultima contro i siciliani della Orlando Henna (ore 14). Cingoli, San Lazzaro e Camerano si ritroveranno di fronte dopo la stagione regolare chiusa nei primi tre posti nel girone B. La quarta squadra del raggruppamento A è il team siciliano dell’Orlando Haenna, secondo dopo la fase a orologio del girone C e qualificato con un percorso di 12 vittorie e due pareggi in 18 gare. Sfida da ex per Sergio Palazzi, allenatore del Cingoli (squadra che ha chiuso la prima fase con 26 vittorie su 26 incontri) il quale ritroverà sulla sua strada proprio Camerano, club che ha allenato fino all’estate del 2020. Nel gruppo B ci sono invece Sparer Eppan, Genea Lanzara, Trieste e Molteno. Le prime due classificate di ciascun gruppo accederanno alle semifinali del 6 maggio, decisive per assegnare le due promozioni alla Serie A Gold.