Camerano, vietato sbagliare in casa del Pescara

Ritornano i tornei di pallamano dopo la sosta per le festività di Pasqua. Ultima giornata di ritorno nell’A2 maschile. Camerano non potrà sbagliare in casa del Pescara per accedere alle Final8 Promozione Gold. Derby tra Chiaravalle e Cingoli, ma ininfluente ai fini della classifica ( Chiaravalle già sicura di giocarsi i playoff per la A Silver, mentre Cingoli è qualificata alle Final8 Promozione Gold). A2 maschile (girone B), 13ª e ultima giornata di ritorno. Oggi: Pescara-Camerano (ore 18), Chiaravalle-Cingoli (18). Classifica: Cingoli 50; S.Lazzaro 41; Camerano 37; Ferrara 36; Chiaravalle 35; Verdeazzurro 31; Bologna 25; Modena 19; Tavarnelle 17; Parma 16; Prato 14; Monteprandone 11; Teramo 8; Pescara 5. Femminile. Non ci voleva per Chiaravalle (girone DA) la sconfitta sul campo della Marconi Jumpers. Si complica la rincorsa delle chiaravallesi per le Final 8. In questo weekend Chiaravalle osserverà il turno di riposo. Solo in caso di vittoria di Ferrara oggi contro la Marconi, Chiaravalle sarebbe ancora matematicamente in pista per i play off A1. Settimana di riposo anche per Camerano (girone DB) che tornerà in campo solo il 23 aprile ospitando lo Sportinsieme. A2 femminile (girone DA). Classifica: Marconi Jumers 6; Chiaravalle 4; Ferrara 2; Flavioni e Halikada 0. A2 femminile (girone DB). Classifica: Paceco, Conversano e Aretusa 4; Camerano e Sportinsieme 0.