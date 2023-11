"Camerano vince contro Palermo: Adamo e Laera trascinano i gialloblu"

40

PALERMO

27

: Guerrero 6, De Grandis, Bilò 3, Laera 8, Marchesino, Marinelli 2, Anzaldo, Antonelli, Casavecchia, Boschetto 2, Cirilli 3, Adamo 11, Vagnoni 5, Chirivì Grassi, Rossi. All. Campana.

RE BORBONE CUS PALERMO: Aragona 8, Guardi 4, Alieri, Piscopo, Testa, Vitale 2, Pola 2, Lo Re, Puglisi, Artale 6, Manno 2, Lopes 3 All. Aragona

Arbitri: Lorusso - Fasano

Ritorno al successo per Camerano che in casa non sbaglia contro Palermo. I gialloblu sfoderano una brillante prestazione trascinati dalle reti di Adamo (11 reti) e di Laera (8). "Temevo la partita contro Palermo - fa sapere coach Campana -. Siamo felici di aver chiuso con un bello scarto, segnando ancora molto in attacco".