Camerano, vittoria bis contro il Bologna

28

BOLOGNA UNITED

25

: Sanchez, De Grandis 6, Laera 4, Gardi, Francelli 1, Selmani, Errico 7, Covali 1, Antonelli, Ballerini 4, Casavecchia, Badialetti 2, Cirilli, Vagnoni 3, Rossi. All. Campana.

BOLOGNA UNITED: Sibide 2, Rossi 2, Hipp, Segapeli 1, Meletti, Grandi, Cavalera 5, Pochet 4, Wolf 6, Ragazzoni 2, Vita Finzi, Musa 3, Severino. All. Di Matteo.

Arbitri: Marcelli - Ramoul.

Il Camerano torna al successo. Lo fa in casa contro il Bologna United bissando la vittoria dell’andata. Inizio equilibrato, poi è l’attacco del Camerano a fare la differenza grazie alle incursioni vincenti di Errico e De Grandis che alla fine risulteranno determinanti. Nella ripresa i padroni di casa crescono anche in difesa anche se resta fino alla fine il minimo vantaggio per i gialloblu, fondamentale per conquistare bottino pieno in "una partita equilibrata, ma anche difficile. Non abbiamo espresso il miglior gioco, ma abbiamo portato a casa i punti" le parole di coach Campana.