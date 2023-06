Campetto ritorna all’antica Stamura e ricomincia dai giovani: una nuova storia

Ancona parteciperà al torneo di serie B Interregionale rispolverando un glorioso nome, che ha fatto la storia non solo del basket regionale ma anche di quello nazionale: Stamura. Il Campetto infatti, fino a quest’anno in serie B unica con sponsor Luciana Mosconi, ha comunicato che nella prossima stagione, in B Interregionale (quarta categoria nazionale appena istituita) il progetto va avanti ma lo fa "ritrovando finalmente la casa naturale del basket anconetano: la Stamura. Oltre 100 anni di storia, una fiaccola che è passata di mano in mano senza mai spegnersi. Assieme al Cab Stamura, daremo vita ad un progetto di sviluppo di talenti unico nel suo genere. La prima squadra in serie B Interregionale sarà il punto di arrivo di un percorso di crescita che parte dai bambini di 5 anni e li accompagna fino ai 20 anni". Dopo la lunga esperienza con la sponsorizzazione Luciana Mosconi, main sponsor dal 2018 e tornei di vertice in serie B (il quinto posto con successiva semifinale play-off nel 2022 il miglior risultato) ma senza riuscire a raggiungere la serie A2, Ancona dunque riparte: senza più lo sponsor Mosconi e con un progetto improntato alla linea verde, dalla forte identità locale e simboleggiato dal glorioso nome Stamura, con cui il capoluogo militò ininterrottamente in serie A per un decennio, tra il 1956 e il 1965. Altri tempi, oggi, senza risorse ingenti alle spalle, non si può prescindere dal settore giovanile e da questo punto di vista il lavoro del Cab Stamura negli ultimi anni è stato tra i più proficui in campo nazionale. "Saremo un polo di attrazione per tutti i giovani e ogni partita sarà un evento – promette il Campetto nella sua nota ufficiale – L’entusiasmo di oltre 700 atleti dovrà spingere la fiaccola stamurina verso nuovi e grandi obiettivi. In alto le bandiere, Archiabò".

Andrea Pongetti