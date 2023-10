Campionati italiani:. Anderlucci primeggia

Il Comune di Ancona ha premiato i paracadutisti campioni d’Italia che andranno a rappresentare il Paese ai prossimi Mondiali d’Israele. L’anconetano Alessandro Anderlucci e il pugliese Sante Valentini, della squadra Amnesya, del team Marche in Volo di Grottazzolina, sono stati ricevuti dal vicesindaco e assessore allo sport Giovanni Zinni per ricevere un riconoscimento scaturito dal successo ai recenti campioni italiani della specialità Fcl4 a Cumiano, in Piemonte, ma anche dal quarto posto alla Coppa Europa e il settimo alla Coppa del Mondo, entrambe disputate in Norvegia ad agosto. Ieri alla consegna dei riconoscimenti i due atleti dell’Amnesya era presente anche il vicepresidente regionale del Coni Marche, Marco Porcarelli.

"Nello sport l’obiettivo di quest’amministrazione è di fare da cassa di risonanza e da amplificatore, ma per tutte le discipline sportive – ha spiegato il vicesindaco e assessore allo sport, Giovanni Zinni –, perché non esistono sport maggiori o minori, esistono solo sport che hanno platee più o meno ampie. E Ancona ha la grande fortuna di avere una presenza forte in una disciplina, quella del paracadutismo sportivo, che è molto particolare e che necessita di capacità atletiche e mentali e di una buona dose di coraggio, un’attività non per tutti. Mi sento dunque di ringraziare la Marche in Volo che ci dimostra che uno sport così particolare non può essere gestito in modo territoriale, ma con atleti che provengono da diverse zone d’Italia, e che è la testimonianza che le Marche sono una zona in ottima salute sportiva e che Ancona ha grandi atleti. Alessandro Anderlucci dimostra che anche nel paracadutismo sportivo siamo forti, Ancona è ben rappresentata, Alessandro è un noto sportivo anche nel calcio dilettantistico e oggi ci può raccontare che è campione italiano, insieme ai suoi compagni di squadra. Che adesso avranno l’onere e l’onore di rappresentare la nazionale italiana ai Mondiali in Israele".

Qualche interessante dettaglio sulla disciplina l’ha dato proprio Alessandro Anderlucci: "Le squadre sono composte da quattro atleti più un videomaker, c’è un sorteggio delle dieci manche in cui tutte le squadre devono fare le stesse figure, chi è più veloce e bravo ne fa di più, contano i primi 35 secondi del lancio. Questa è una disciplina particolare, a differenza di quello che tutti credono, non si fa con il paracadute, ma in caduta libera a vela chiusa, il paracadute serve per tornare a terra".

g. p.