Campionati italiani giovanili Ottimi risultati per la Vela Nuoto con Tarterini, Ciucciomei e Lanza

Ottimi campionati italiani giovanili di nuoto per il trio tutto al femminile della Vela Nuoto Ancona: ai Criteria che si sono conclusi domenica scorsa nella piscina di Riccione la squadra anconetana guidata dall’head coach Sandro Paolinelli s’è presentata con Giada Tarterini, Izabel Ciucciomei e Caterina Lanza. "Le nostre tre atlete hanno ottenuto ottimi riscontri cronometrici" spiega l’allenatrice Valentina Lucconi. Giada Tarterini, nata nel 2008, al primo anno categoria juniores, è stata impegnata in quattro gare in cui ha ottenuto numerosi personal best e ottimi piazzamenti. Molto bene anche le più piccole del gruppo che alla loro prima esperienza in campo italiano hanno messo in acqua tutto il loro potenziale: Izabel Ciucciomei e Caterina Lanza, entrambe nuotatrici nate nel 2010, dunque primo anno categoria ragazze, "hanno gareggiato con grande personalità scalando le classifiche nazionali grazie alle loro prestazioni", spiega ancora Valentina Lucconi, al seguito delle atlete insieme a Sandro Paolinelli e Mattia Baldella. Nel dettaglio i risultati: Izabel Ciucciomei settima nei 100 dorso con 1’06’’12 (personal best) e diciottesima nei 200 dorso con 2’26’’76. Caterina Lanza quinta nei 200 rana con 2’42’’20 (personal best). Giada Tarterini dodicesima nei 50 stile libero con 26’’46 (pb), diciassettesima nei 100 stile libero con 58’’22 (pb), dodicesima nei 200 stile libero con 2’05’’27 e decima nei 400 stile libero con 4’22’’58. "Tre atlete tutte entro la top ten nazionale di categoria: sono un ottimo risultato e ci fanno ben sperare per il futuro" ha commentato l’head coach dorico Sandro Paolinelli. "Siamo felici dei risultati ottenuti e dell’esperienza maturata – ha concluso Valentina Lucconi –, soprattutto con le più giovani che hanno dimostrato alla prima occasione di valere le prime posizioni in campo italiano".