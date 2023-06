Campionati universitari Tre medaglie nel fioretto

Si sono concluse giovedì con un trionfo jesino le gare di scherma ai campionati nazionali universitari di Camerino-Alta Valle del Chienti e del Potenza.

Un oro e due bronzi a pochi passi da casa per Elena Tangherlini, Marco Proietti e Francesco Vannucci, tutti e tre di Jesi.

Elena Tangherlini, del Centro Sportivo Esercito, ha conquistato la medaglia d’oro nel fioretto femminile, gareggiando per il Cus Camerino: netta la vittoria della jesina, che si è aggiudicata il titolo italiano universitario nell’atto finale contro Eleonora Candeago del Cus Venezia, surclassata con un 15-6 che non ha ammesso repliche.

Ancora una volta dunque sono stati il fioretto e la scuola jesina a portare ori alle Marche nella scherma: Elena Tangherlini si muove dunque sulla scia delle campionissime Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca, oltre che, nel settore maschile, di Stefano Cerioni, campione olimpico nel 1984 e nel 1988 ed attuale commissario tecnico azzurro proprio nel fioretto, tenendo ai vertici la gloriosa scuola della città di Pergolesi.

Se il risultato di Elena Tangherlini è stato quello di maggior rilievo nella rassegna marchigiana, il fioretto ha comunque regalato altre soddisfazioni, ed altri podi, ai portacolori della nostra regione. Nemmeno a dirlo, a spingere le Marche sul podio è stata anche nel settore maschile la classe jesina.

Marco Proietti e Francesco Vannucci hanno infatti conquistato la medaglia di bronzo sempre nel fioretto: entrambi jesini, gareggiano rispettivamente per il Centro Sportivo Universitario di Ancona e per il Cus Perugia. Proietti e Vannucci possono anche avere un po’ di amaro in bocca perché si sono fermati davvero a un passo dalla finale: nella semifinale, soltanto l’ultima stoccata ha promosso all’atto conclusivo Edo Gabrielli del Cus Roma, che si è imposto per 15-14 su Proietti; stesso beffardo destino per Vannucci, che sempre per 15-14 ha perso la sua semifinale contro il foggiano Francesco Iandolo.

Iandolo ha poi vinto la medaglia d’oro laureandosi campione italiano universitario in finale contro Gabrielli mentre Proietti e Vannucci hanno chiuso entrambi al terzo posto non essendo prevista la finalina tra i perdenti della semifinale.

Da sottolineare il buon piazzamento di Federico Naccarello del Cus Ancona, che ha terminato in dodicesima posizione la prova del fioretto maschile che ha visto dunque tre atleti della provincia tra i primi dodici.

