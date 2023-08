Campionato di alto livello: 8 squadre marchigiane in campo, Ancona compresa

Si vanno sempre più formando i roster della B Interregionale 2023-24, che prenderà il via il primo ottobre anche se il calendario non è ancora uscito. Nel girone marchigiano da 12 squadre ci saranno tanti derby visto che oltre a quattro abruzzesi ci son ben otto formazioni della nostra regione: tre di Pesaro (Loreto, Pisaurum, Bramante), tre del maceratese (Porto Recanati, Matelica e Civitanova) e le anconetane Goldengas Senigallia e Stamura Ancona.

I dorici partiranno con l’obiettivo salvezza e una squadra giovanissima, ma saranno gli unici a fare questa scelta in un gruppo dal livello medio decisamente alto: fari puntati sullo scatenato Loreto Pesaro, che sogna in grande e non lo nasconde ma pure Matelica, Porto Recanati, Senigallia e Roseto sembrano molto forti.

Tra i colpi più importanti molti riguardano giocatori transitati in passato in provincia di Ancona: Caverni a Porto Recanati, Di Donato all’Amatori Pescara, Musci a Matelica. E diversi stranieri: si dicono grandi cose ad esempio dell’argentino Maretto, funambolo prelevato dal Roseto dove c’è pure l’ex serie A Lestini, quarantenne; tuttavia i sudamericani sono un po’ ovunque visto che a Civitanova è stato confermato l’altro argentino Bazani, mentre il suo connazionale Landoni dopo il vittorioso torneo di C ha lasciato la squadra ma è in procinto di essere ufficializzato dalla vicina Senigallia.

a. p.