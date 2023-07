Campionato, ecco le sfide Jesi e Fabriano: derby a Natale

Jesi in casa contro Roseto, Fabriano in trasferta contro l’Andrea Costa Imola: questa la prima giornata della serie B Nazionale (o Elite) che prenderà il via il primo ottobre alle ore 18, con due marchigiane impegnate nel girone B a 18 squadre. La General Contractor sarà dunque al PalaTriccoli contro il Roseto, una piazza storica del basket italiano; la Ristopro invece debutterà al PalaRuggi contro un’altra società che ha militato per anni in serie A, l’Andrea Costa Imola, sempre alle ore 18 di domenica 1° ottobre. Sugli altri campi: Faenza-Mestre, Taranto-Ozzano, Bisceglie-Ruvo di Puglia, Lumezzane-Ravenna, San Severo-Virtus Imola, Vicenza-Chieti, San Vendemiano-Padova.

Il campionato si chiuderà per quanto riguarda la stagione regolare il 28 aprile 2024 con la Ristopro in trasferta a San Vendemiano e la General Contractor in casa contro Padova, in entrambi in casi alle ore 18 (nell’ultima giornata c’è obbligo di contemporaneità, niente anticipi e posticipi). Si farà attendere la partita più attesa di tutte, il derby tra Fabriano e Jesi, una delle sfide regionali con più precedenti del basket marchigiano: l’andata si giocherà nella sedicesima giornata e sarà al PalaTriccoli il 23 dicembre, alle ore 20.30, un sabato sera a 48 ore dal Natale. Al ritorno sarà la Ristopro ad ospitare i cugini nella trentatreesima e penultima giornata della stagione regolare, domenica 14 aprile 2024, alle ore 18. Sarà la prima stagione della nuova terza serie nazionale, nata dalla scissione in due categorie della vecchia B unica, ora divisa in B Nazionale e B Interregionale: nella seconda serie ci saranno Goldengas Senigallia e Stamura Ancona, oltre ad altre sei marchigiane in un torneo che, a differenza di quello superiore dove sono approdate soltanto Fabriano e Jesi, proporrà decisamente molti derby.

Andrea Pongetti