Campionato Italiano di A1 Fabriano conquista il podio

La Ginnastica Fabriano vince la prima tappa del Campionato Italiano Serie A1 di ginnastica ritmica a squadre che si è svolto sabato al Palasport di Cuneo. Una tappa inaugurale vissuta da grandi emozioni e da un livello tecnico notevole. L’attesa era tanta per la Ginnastica Fabriano, che dopo aver conquistato il sesto titolo nazionale a maggio, si è presentata a Cuneo da grande favorita annoverando tra le sue fila campionesse di caratura internazionale. La formazione cartaia si è rivelata forte e non ha deluso le aspettative. Sofia Raffaeli (che ha presentato i nuovi esercizi con cerchio e clavette) neo campionessa del mondo ha fatto segnare anche i due punteggi più alti con 33.550 al cerchio e 34.100 alle clavette, seguita dalla sua compagna Milena Baldassarri (palla), Lorjen D’Ambrogio (nastro) e Gaia Mancini hanno conquistato il gradino più alto del podio con il totale sulle quattro composizioni di 127.450, ottenendo anche il primo posto nella classifica generale. Con le ginnaste allenate da Julieta Cantaluppi sono salite sul podio l’A.S. Udinese (ha schierato il quartetto composto dalla tedesca Simakova, Dragas, Perissinotto e Tavano) ha conquistato il secondo posto mentre la Raffaello Motto Viareggio (in gara con Puosi, Sicignano, la tedesca Varfolomeev e Badii) è giunta terza con 120.800. In questo momento Fabriano è il team più forte al mondo e oltre ad ottenere risultati eclatanti nella massima serie ha dato in prestito alcune atlete ad altre società. In A2 tesserata con la Pontevecchio Bologna si è esibita Nicole Baldoni che ha ben figurando alla palla. In B Anna Piergentili con Gymnica 96 Forlì con la sua prestazione al nastro ha contribuito alla vittoria di tappa. Lara Manfredi (al nastro) con Opera Roma ottiene il secondo posto. Sabato la sezione Ginnastica Artistica ha fatto il suo esordio a Fano. Matilde Marani, Emma Ruggeri, Beatrice Argalia, Anna Santarelli, Viola Marino, Susanna Ferroni, Sara Gubinelli, Giorgia Lazzari e Caterina Gentilucci hanno vinto l’oro alla trave e volteggio con la squadra Allievi secondo livello. Domenica le Junior di primo livello hanno conquistato il terzo posto con Giulia Silvestrini, Violetta Stroppa, Aurora Latini, Elena Melacotte, mentre nella Junior 2’ livello hanno ottenuto il secondo posto a corpo libero con Melissa Stopponi, Sara Ferretti, Kenda Aiwan, Giada Trivellini, Giada Lippera. Il campionato dei piccoli attrezzi si sposterà per la seconda giornata in Ancona il 4 e 5 marzo organizzato dalla Ginnastica Fabriano.

Angelo Campioni