Capitan Giacomini resta "La Goldengas è famiglia"

Primo annuncio in casa Goldengas per quanto riguarda i giocatori. C’è la conferma di capitan Marco Giacomini, pesarese, classe 1994, alla settima stagione a Senigallia, terza da capitano. Il playmaker nonostante debba conciliare da tempo lavoro e impegno agonistico rimane sulla spiaggia di velluto scacciando le voci che, anche alla luce dei suoi impegni extracestistici, lo davano come possibile partente in direzione della sua Pesaro, che nel prossimo torneo avrà ben tre squadre in serie B Interregionale (Pisaurum, Bramante e Loreto). "Senigallia per me è una famiglia – esordisce il riconfermato capitano – e trovare ancora una volta la fiducia dell’ambiente è fondamentale. Uno stimolo per me ritrovare inoltre coach Andrea Gabrielli ad allenarmi. Conto di poter offrire al pubblico una bella stagione". "Mi sento spesso con Marco – replica il coach – Ripartire dalla sua carica agonistica e dalla sua leadership è molto importante per il gruppo di giocatori che si formerà, praticamente tutto nuovo". Altro annuncio in casa Goldengas per il settore giovanile dopo la nomina di Francesco Francioni, ex General Contractor Jesi, come responsabile dalla stagione 2023-24. Il settore minibasket sarà affidato ancora a Andrea Pancaldi, che a Senigallia lavora dal 2021, dopo averlo comunque già fatto in precedenza tra il 2010 e il 2013, quando sulla spiaggia di velluto visse una delle prime esperienze nella sua carriera di coach.