Carrarese, dieci risultati utili consecutivi: difesa impenetrabile

Quella di sabato pomeriggio contro la Carrarese sarà una partita estremamente complicata per l’Ancona, non solo perché la squadra di Colavitto sta attraversando un momento difficile dal quale deve assolutamente uscire, ma perché affronterà un’avversaria che, diversamente dai dorici, sta attraversando un periodo scintillante.

Sono 24 i punti conquistati dalla Carrarese nelle ultime dieci partite. Il 28 gennaio scorso, alla fine della 24esima giornata, l’Ancona era quarta dopo il pareggio interno contro la Vis Pesaro, con 42 punti in classifica, e la Carrarese undicesima con 33 punti, reduce dal ko interno con l’Alessandria. Da quel match, però, gli apuani hanno decisamente cambiato marcia, conquistando 24 punti in dieci partite, contro gli 11 dell’Ancona – 11 anche Rimini e Fermana –, colmando il gap con i dorici ed effettuando il sorpasso. Ora la Carrarese si trova a quota 57, al quarto posto, e l’Ancona al sesto con 54 punti dietro anche al Gubbio, a quota 55.

In queste ultime dieci giornate la capolista Reggiana ha conquistato 18 punti. Invece ha brillato la Virtus Entella conquistandone 25, quindi 21 il Cesena, 17 la Recanatese, 15 il Gubbio come il Pontedera, 12 la Lucchese, 10 il Siena, 9 la Vis Pesaro, 4 il Fiorenzuola in crisi nera, tanto per citare le marchigiane e le squadre che dieci giornate fa erano in zona playoff. La Carrarese, dunque, nella classifica degli ultimi dieci turni sarebbe seconda dietro all’Entella, spinta dai gol del bomber Capello, tredici centri finora, bolognese classe 1995 reduce da una doppietta siglata con due colpi di testa proprio nell’ultima giornata nel derby contro il Siena, vinto 3-0.

All’andata a Carrara l’Ancona perse 2-0 giocando una brutta partita in cui segnarono Energe – su assist dello stesso Capello – e poi Pelagatti. La squadra di Dal Canto ha costruito i successi di questa incredibile serie soprattutto sulla difesa, visto che in dieci gare hanno incassato appena quattro gol: "Dopo un periodo nero – ha spiegato il centrale di difesa Carlo Pelagatti alla Nazione di Carrara – ci siamo guardati negli occhi per recuperare la nostra identità e la nostra vera natura. E’ nuovamente uscita la vera Carrarese che svolge tutta insieme le varie fasi. Non prendere gol parte da un lavoro prezioso degli attaccanti e coinvolge tutti i reparti, non solo la difesa".

Ecco, dunque, chi si troverà di fronte l’Ancona sabato prossimo al Del Conero: una squadra "feroce e vincente", come la descrive ancora lo stesso Pelagatti, capace di giocare a mille e di sfruttare le occasioni per fare male all’avversario. Sembra copia della migliore Ancona della stagione, quella che dovrà ritrovarsi in fretta per frenare la corsa degli apuani e, soprattutto, per tornare a vincere.

