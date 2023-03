Caso Prezioso: chi sbaglia, paga Affaticamento per Moretti

Niente ricorso contro le tre giornate di squalifica a Mario Prezioso: come aveva spiegato a caldo il direttore sportivo Francesco Micciola, il giocatore ha sbagliato e pagherà. Però pagherà, in senso figurato, anche l’Ancona, che sabato pomeriggio al Del Conero contro il San Donato Tavarnelle dovrà fare a meno del centrocampista, che per squalifica salterà anche Imola e la sfida con il Cesena. Ieri mattina la squadra s’è allenata al Paolinelli, lo stesso farà oggi pomeriggio. La buona notizia è che tutti i giocatori si sono allenati con il gruppo squadra, con l’eccezione di Federico Moretti che ha un leggero problema muscolare avvertito martedì e che, dunque, ieri ha svolto un lavoro differenziato per non affaticarsi. Non è escluso che l’attaccante possa essere recuperato in tempo per la partita contro il San Donato, intanto la buona notizia è che sia Mondonico sia Spagnoli si stanno allenando con il resto della squadra. Soprattutto in un momento di vacche magre la loro presenza potrebbe risultare determinante. Tra l’altro le previsioni meteo sono buone, a differenza dell’ultima sfida interna contro l’Entella: sabato pomeriggio il manto erboso dovrebbe essere in ottime condizioni, pronto ad accogliere nel modo migliore Gatto e compagni, un campo che deve tornare a costituire una fortezza per l’Ancona dopo il ko con l’Entella.

Delle quindici partite disputate finora in casa, i biancorossi ne hanno vinte otto e pareggiate quattro, solo tre le sconfitte, che oltre all’ultima con l’Entella sono quella con il Gubbio del 18 settembre e quella con il Montevarchi del 2 ottobre. I risultati positivi al Del Conero hanno costituito una costante per diversi mesi, fino alla sconfitta rimediata undici giorni fa contro i liguri, squadra che si giocherà le proprie chances di attacco al primo posto, ma anche di mantenimento della seconda piazza proprio nelle prossime due partite, prima sabato a Reggio Emilia e poi martedì sera a Cesena. Dal canto suo l’Ancona deve pensare al San Donato Tavarnelle, formazione che lotta per evitare i playout e che è in striscia positiva da sei giornate, sei partite dopo il ko contro la Reggiana coincise con quattro pareggi, il successo esterno a Pontedera, e l’ultimo pari contro il Siena. Una formazione in salute che verrà ad Ancona decisa a strappare un altro risultato positivo: d’altra parte all’andata al Brilli Peri di Montevarchi il San Donato rese la vita difficile all’Ancona bloccandola sull’1-1 e mostrando tutte le sue qualità. Un San Donato che gioca con un 4-3-1-2 quasi speculare al 4-3-3 di Colavitto, in cui davanti la parte del leone l’ha fatta, finora, il trequartista Federico Russo autore di otto reti. Sarà dura, insomma, ma l’Ancona deve tornare al successo.

Giuseppe Poli