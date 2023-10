Castelbellino, Filottranese e Passatempese in campo, Prima Categoria al via

Subito un test importante per la nuova capolista del girone B di Prima Categoria. Domani il Castelbellino si recherà al San Giobbe contro una Filottranese che tornerà a giocare in casa dopo due trasferte che hanno fruttato ai biancorossi quattro punti. Oggi in campo invece tutte le altre con l’ex capolista Castelleonese che sale a Camerano. A Sassoferrato arriva il Borgo Minonna. Nel girone C la Passatempese a Porto Recanati con il morale alto dopo la doppia vittoria in quattro giorni tra campionato e Coppa Marche con annesso passaggio del turno.

Prima Categoria, quarta giornata (ore 15:30). Girone B. Oggi: Labor-Senigallia, Montemarciano-Chiaravalle, Pietralacroce-Falconarese, Real Cameranese-Castelleonese (ore 14:30), Sampaolese-Borghetto, Sassoferrato Genga-Borgo Minonna, Staffolo-Olimpia Marzocca. Domani: Filottranese-Castelbellino. Classifica: Castelbellino 7; Montemarciano, Sampaolese, Pietralacroce e Castelleonese 6; Olimpia Marzocca, Filottranese e Real Cameranese 5; Staffolo 4; Borgo Minonna, Sassoferrato Genga, Borghetto, Labor e Falconarese 2; Chiaravalle e Senigallia 1. Girone C. Oggi: Caldarola-Ciingolana San Francesco (ore 15), Camerino-Settempeda, Elite Tolentino-Pinturettta (ore 15), Esanatoglia-Folgore Castelraimondo, Montecosaro-Montemilone Pollenza, Portorecanati-Passatempese, San Claudio-Montecassiano, Urbis Salvia-Vigor Montecosaro. Classifica: Vigor Montecosaro e San Claudio 7; Camerino e Portorecanati 5; Passatempese, Settempeda, Montecassiano, Castelraimondo, Elite Tolentino e Montecosaro 4; Cingolana San Francesco 3; Urbis Salvia, Esanatoglia, Caldarola e Pinturetta 2; Montemilone Pollenza 1.

m. c.