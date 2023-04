Castelferretti si arrende al Turi

3

CASTELFERRETTI

0

Parziali: 25-21, 25-19, 25-17

ARRE’ FORMAGGI : Mathaus, Scio, Ruggiero, Incampo, Manginelli, Taccone, Furio, Cassano, Ventrella, Portoghese, Primavera, Dammarco (L1), Di Masi (L2). All. Castellaneta

SABINI CASTELFERRETTI: Beni, Toccacieli, Galdenzi, Giaccaglia (K), Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Santilli, Rinaldi, Freddi, Marchetti (L1), Palazzesi (L2). All. Silvestrini

Arbitri: Bianchi e Angeloni

Si ferma la striscia vincente della Sabini. Castelferretti non riesce a infilare la sesta perla consecutiva. La formazione marchigiana si ferma a Turi, in casa della seconda forza del torneo, vogliosa di riscattarsi dopo due ko di fila. E Mathaus e compagni non sbagliano per la terza volta consecutiva faticando nel primo parziale contro una Sabini che approccia meglio. La squadra marchigiana parte bene anche nel secondo set, ma poi cala in ricezione con Turi che rimonta lo svantaggio volando sul 2-0. I pugliesi conquistano poi anche il terzo set sfruttando anche alcune imprecisioni ospiti.