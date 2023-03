Castelfidardo all’assalto della Maceratese

La Forsempronese in vetta almeno per una notte. La squadra di Fucili espugna il campo del Valdichienti Ponte (0-1, gol di Conti a inizio ripresa) agguantando in testa alla classifica l’Atletico Ascoli. In Eccellenza si è aperta ieri, con l’anticipo giocato al Comunale di Villa San Filippo di Monte San Giusto (visto che il Valdichienti poi giocherà mercoledì in Coppa Italia), la nona giornata di ritorno di un torneo sempre più aperto a qualsiasi risultato. Oggi il resto delle partite con il derby Jesina-Marina a tenere banco. In palio tre punti fondamentali per entrambi, seppur per obiettivi diversi. Per la Jesina per non distanziarsi ancora di più dal treno playoff, anche se nei leoncelli è in forte dubbio la presenza del capocannoniere della squadra, Iori, per un problema muscolare. Marina a caccia dell’intera posta per alimentare ancora la fiammella di speranza di raggiungere i playout. Scontro playoff tra Atletico Azzurra Colli e Osimana, con le due squadre che sembrano non riuscire più a vincere, visto che il successo manca per entrambe da oltre un mese. Il Fabriano Cerreto sul campo dell’Atletico Ascoli per vendicare il poker negativo dell’andata, magari cercando di sfruttare il periodo non proprio brillante della prima della classe che oggi avrà tutta la pressione addosso dopo la vittoria di ieri della Forsempronese. Castelfidardo all’assalto della Rata.

Il programma. Eccellenza, nona giornata di ritorno (ore 15). Oggi: Atletico Azzurra Colli-Osimana, Atletico Ascoli-Fabriano Cerreto (ore 14:30), Castelfidardo-Maceratese, Chiesanuova-Porto Sant’Elpidio, Jesina-Marina, Urbino-Atletico Gallo (ore 14:30), Montefano-Sangiustese. Ieri: Valdichienti Ponte-Forsempronese 0-1. Classifica: Forsempronese e Atletico Ascoli 42; Atletico Azzurra Colli 38; Montefano e Atletico Gallo 37; Osimana e Jesina 35; Valdichienti Ponte e Urbino 34; Sangiustese 31; Maceratese 28: Chiesanuova 27; Castelfidardo 25; Fabriano Cerreto 24; Marina 12; Porto Sant’Elpidio 5.