Castelfidardo, che test. L’Urbino pronto a volare

Il Castelfidardo prova a ritornare alla vittoria. Oggi i biancoverdi tornano a giocare nel rinnovato Mancini a distanza di tre giorni dal match pareggiato domenica contro la capolista Civitanovese. Nello stadio fidardense scende l’Urbino, terza in classifica e che potrebbe, con un’eventuale vittoria oggi al Mancini, salire da sola in testa all’Eccellenza. Si recupera il match della nona giornata, rinviato a inizio di questo mese per il forte vento e che si sarebbe dovuto giocare al San Giobbe di Filottrano. "Ci aspetta una partita molto difficile contro un Urbino costruito per stare nelle zone alte della classifica, forte in tutti i reparti e e guidato da un allenatore di qualità ed esperienza - fa sapere Marco Giuliodori, allenatore del Castelfidardo -. Già l’anno scorso hanno fatto bene sfiorando i playoff e quest’anno si sono rinforzati ulteriormente". Il Castelfidardo però sta bene, è reduce da una serie di risultati positivi (quattro), anche se solo pareggi, l’ultimo ics contro i rossoblu di Civitanova scappando anche in vantaggio con Nanapere. "Ne abbiamo fatti anche troppi, qualche partita la dovevamo portare a casa - attacca l’allenatore del Castelfidardo -. Veniamo da una partita contro la Civitanovese dove abbiamo speso tanto, ma dovremo essere bravi a ricaricare subito le pile, perché ci aspetta una partita veramente tosta. Come del resto tutto il campionato di Eccellenza dove il livello è alto e c’è tanto equilibrio. Ogni squadra può vincere e perdere con qualsiasi avversario. Ogni minimo errore lo paghi a caro prezzo e se poi non riesci a fare gol ci sta la sconfitta". Anche l’Urbino è reduce da un pareggio nell’ultimo turno, e sempre per 1-1, nella sfida in trasferta contro la Jesina, con la squadra allenata da Ceccarini che non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo per l’espulsione di Trudo subendo il gol del pari da Belkaid dopo il vantaggio segnato da Magnani. Un Urbino che è ancora imbattuto in trasferta dove ha colto in campionato quattro vittorie e un pareggio, vantando uno dei migliori attacchi, al pari di Montegranaro e Chiesanuova, con 15 reti. "Davanti hanno giocatori che possono fare male in qualsiasi momento, dovremo fare quasi la partita perfetta per portare a casa il risultato pieno". ECCELLENZA. Recupero 9^ giornata. Oggi (ore 14:30). Castelfidardo-Urbino. Classifica: Civitanovese 22; Montegranaro 21; Urbino 20; Chiesanuova 19; K Sport Montecchio Gallo, Montefano e Jesina 17; Maceratese 16; Urbania 14; Castelfidardo 13; Tolentino 12; Osimana 10; Montegiorgio 9; Monturano C. e Sangiustese Vp 7; Atletico Azzurra Colli 6.