Castelfidardo e Jesina. Imprese non da poco

Pareggi anche questa settimana, nell’undicesima giornata di Eccellenza, per le nostre squadre, e con lo stesso identico risultato (1-1), per un campionato che si rivela equilibrato quanto mai. In rimonta il pari della Jesina contro l’Urbino, addirittura in dieci (espulso Trudo), con i leoncelli che pareggiano grazie a Belkaid. Mister Simone Strappini elogia la squadra "alleno un gruppo straordinario e mi dispiace per chi è fuori, perché tutti vorrebbero giocare", meno l’arbitraggio "troppo nervosismo, con il loro gol venuto da una punizione che non so a chi sembrasse punizione, poi dopo tre minuti dall’inizio del secondo tempo c’è stata l’espulsione di Trudo in un’azione dove forse era lui ad aver subito fallo. A quel punto era difficile rimetterla in piedi".

Ma la Jesina ci è riuscita. Con Belkaid, in campo dal primo minuto, "ha fatto un gol importantissimo, in altre situazioni ha messo grandi palle, ma Yassine ha dato sempre una mano sia quando era in campo che quando era fuori".

Sfiora la grande impresa il Castelfidardo che mette paura alla capolista CIvitanovese con Nanapere, ma i biancoverdi si fanno riprendere a inizio ripresa da Ruggeri. Rammarichi nei biancoverdi dalle parole anche di mister Marco Giuliodori "perché dovevamo chiudere la partita nel primo tempo visto che abbiamo disputato un’ottima frazione. Poi nella ripresa aspettavo il ritorno della Civitanovese, ma non pensavo di subire il gol all’inizio del secondo tempo. Dispiace poi per il contatto su Kurti non sanzionato con il rigore. Comunque è stato bello tornare al Mancini rinnovato e davanti al nostro pubblico così caloroso, peccato non esser riusciti a regalare loro la gioia per la vittoria". Sempre più in zona playout l’Osimana che non sa più vincere. Il duo Aliberti-Labriola rimane imbattuto, ma la risalita in classifica tarda ad arrivare e anche da Campiglione di Fermo l’Osimana risale con un solo punto, colto in rimonta, contro una squadra, il Monturano Campiglione, che finora non ha mai vinto e in casa ha subito tre sconfitte. Anche domenica il migliore dei giallorossi si è rivelato Alessandroni, al quinto gol in campionato, e che ha colpito una traversa per tempo segno che neanche la dea bendata è amica dell’Osimana visto che i giallorossi hanno colpito la quinta traversa in quattro partite di fila compresa la Coppa Italia. "Purtroppo è un periodo che ci gira tutto storto, sicuramente la fortuna non ci aiuta. L’arbitraggio è stato rivedibile in alcune situazioni, anche se non sono scusanti" il pensiero di Aliberti, allenatore dei "senzatesta".