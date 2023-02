Castelfidardo e Jesina punti d’oro L’Osimana esce dalla zona playoff

Continua il buon momento del Castelfidardo che centra la seconda vittoria consecutiva e il sesto risultato utile di fila. Un 2023 finora da incorniciare o quasi per la squadra di Giuliodori che - dopo l’exploit casalingo contro la Jesina - domenica è andata a espugnare il campo del Chiesanuova.

I fidardensi centrano così il contro sorpasso in classifica dopo che mercoledì i maceratesi avevano scavalcato proprio i biancoverdi con il blitz vincente nel recupero di Urbino. Ma due giorni fa Mongiello - l’autore ancora del gol per il Chiesanuova - non è stato decisivo come nell’infrasettimanale.

Ci hanno pensato Fabiani e Ristovski a trascinare il Castelfidardo verso il successo che significa per ora salvezza diretta nel torneo di Eccellenza. Gongolano nella città della fisarmonica dopo un girone di andata tutt’altro che positivo anche se il cammino è ancora lungo.

Lo sa bene mister Marco Giuliodori che domenica, nonostante i tre punti, non nasconde qualche rimpianto. "Nel primo tempo saremmo potuti anche andare in gol, perché abbiamo imposto subito il nostro gioco. Non ci abbiamo creduto abbastanza. Ma la squadra sta bene sia fisicamente che psicologicamente, dobbiamo continuare su questa strada". Lo dimostrano i risultati colti tra gennaio e febbraio. Tre punti dal peso specifico importante quelli presi dai fidardensi, ma anche quelli conquistato dalla Jesina in uno scontro diretto per i playoff contro l’Urbino servito alla squadra di Strappini per rientrare in zona playoff.

E’ bastato un gol di Lion Giovannini ai leoncelli, pratici e concreti, per tornare al successo. Dalla zona playoff esce per ora invece l’Osimana che patisce la quarta sconfitta stagionale (contro il Valdichienti Ponte), la seconda casalinga dopo quella contro l’Atletico Ascoli quasi un girone fa.

I giallorossi interrompono la striscia positiva di sei turni. Passo indietro della squadra di Mobili che nelle ultime quattro partite ha raccolto solo tre punti. Bottino troppo magro per sognare. Permangono, e anzi dopo la partenza di Nunez aumentano, i problemi in attacco dove manca una vera prima punta e soprattutto la cattiveria sotto porta. Chi esce sconfitto è anche il Fabriano Cerreto che dopo tre vittorie di fila cade a Macerata. Un altro pareggio per il Marina che ferma la vicecapolista Montefano dell’ex mister Mariani, ma che non riesce ancora a centrare la prima vittoria stagionale.