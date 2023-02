Castelfidardo e Jesina: sfida con obiettivi opposti

Dalla D all’Eccellenza. Il Mancini domani ospiterà il match tra Castelfidardo e Jesina che negli anni scorsi era una sfida dal sapore quasi professionistico. Adesso i tre punti contano per il massimo campionato regionale. Obiettivo playoff per la Jesina, di salvezza diretta per il Castelfidardo. Due squadre reduci da risultati positivi, un derby nel derby visto che in panchina ci sono due allenatori di Filottrano: nei locali Marco Giuliodori, negli ospiti Marco Strappini.

"Ci troveremo di fronte una corazzata che arriva da una bella vittoria per 3-0 contro il Montefano e che è stata anche seconda in classifica - il pensiero di Giuliodori, allenatore dei fidardensi -. La Jesina sta attraversando un bel periodo di forma sia fisica che mentale, ha entusiasmo, ma non può essere diversamente dopo un risultato del genere. Cercheremo i tre punti, troppo importanti per la nostra classifica. Arriviamo bene a questa sfida e dopo risultati importanti". Su di morale anche mister Strappini (Jesina): "A Castelfidardo mi aspetto di ritrovare la stessa squadra che ho visto nelle ultime settimane. Anzi dobbiamo essere quella squadra lì. Ci aspetta una trasferta difficile, contro una squadra che è imbattuta da parecchi mesi sul proprio campo e che ha bisogno di punti, ma anche noi abbiamo fame".

Fame di vittoria anche per l’Osimana che scenderà domani a Montegranaro per affrontare la Sangiustese. Tanti ex in campo a partire da capitan Patrizi che ritorna dopo aver scontato la squalifica. Il Fabriano Cerreto alla ricerca del tris vincente nel giro di sette giorni anche se ospiterà una big come il Gallo. Il Marina - che ha registrato in settimana il ritorno di mister Giorgini - attesa da una trasferta proibitiva sul campo della vice capolista Atletico Azzurra Colli.

Eccellenza, quinta giornata di ritorno (ore 15). Domani: Atletico Azzurra Colli-Marina, Atletico Ascoli-Maceratese (ore 14:30), Castelfidardo-Jesina, Fabriano Cerreto-Atletico Gallo, Urbino-Forsempronese, Montefano-Porto Sant’Elpidio, Sangiustese-Osimana (a Montegranaro), Valdichienti Ponte-Chiesanuova.

Classifica: Atletico Ascoli 37; Atletico Azzurra Colli 34; Forsempronese e Atletico Gallo 33; Osimana 32; Montefano e Jesina 31; Urbino 29; Valdichienti Ponte 28; Sangiustese 25; Maceratese 22; Chiesanuova e Castelfidardo e Fabriano Cerreto 19; Marina 6; Porto S.Elpidio 4.