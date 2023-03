Castelfidardo-Osimana, il derby inizia con svastiche e offese inqualificabili

E’ già iniziato il derby, anche se fuori dal campo, tra Castelfidardo e Osimana. La scorsa notte sono comparse alcune scritte offensive e anche di matrice politica sul muro di una abitazione privata, ma anche di un circolo tennis e del palazzetto comunale di Castelfidardo. "Ci vuole rispetto e mentalità anche nella rivalità" si legge nei post dei tifosi di Castelfidardo. Gli Ultras Osimo con tanto di comunicato ufficiale hanno preso le distanze da queste scritte: "Noi come Ultras Osimo ci sentiamo di prendere le distanze da quanto accaduto nella città di Castelfidardo. Solamente questa mattina siamo venuti a conoscenza di scritte che non hanno niente a che vedere con il mondo Ultras e che sono lontane dai nostri ideali. La rivalità sportiva è fuori dubbio, così come i nostri ideali. La politica è sempre rimasta fuori nel nostro gruppo. Chi è con noi sa che dovrà sostenere solamente i colori giallorossi. Chi ha sbagliato verrà fuori e pagherà le conseguenze". La speranza è che sia finita qui e che domani si assista solo a un bello spettacolo in campo e sugli spalti seppur con sana rivalità.