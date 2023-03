Castelfidardo-Osimana Sale la febbre del derby

CASTELFIDARDO

Sale la febbre per il derby. Mancano ancora tre giorni, ma la temperatura inizia a scaldarsi dalle parti di Castelfidardo e Osimo per il derby di ritorno in programma domenica nello stadio fidardense. Tre punti che contano non solo per la rivalità e il campanilismo, ma anche per la classifica di Eccellenza seppur per obiettivi diversi. Nei padroni di casa per cercare di evitare i playout, anche se l’ultima sconfitta, un po’ a sorpresa, sul campo del Porto Sant’Elpidio, ultimo e a un passo dalla retrocessione diretta in Promozione, ha complicato un po’ i piani della squadra allenata da Marco Giuliodori. L’allenatore filottranese vorrà l’inversione di marcia da parte di suoi. "Potevamo fare meglio in fase offensiva, abbiamo fatto fatica a costruire qualcosa di concreto e poi su una ripartenza loro abbiamo commesso alcune ingenuità che hanno portato al gol - ha raccontato Giuliodori dopo il ko nell’ultimo turno -. Dispiace che ci perdiamo sempre in un bicchiere d’acqua. Ora dobbiamo lavorare in previsione di una partita importante come quella contro l’Osimana’". Nel derby di andata, a novembre, il Castelfidardo fu beffato all’ultima curva dal diagonale dell’ex Labriola che fece esplodere il Diana dopo una partita combattuta ed equilibrata. Il Castelfidardo andrà a caccia della rivincita. I dirigenti biancoverdi chiamano a raccolta i tifosi. La società ha comunicato due giorni fa che "è indetta la giornata biancoverde. In tale occasione non saranno validi gli abbonamenti, mentre è attiva la prevendita dei biglietti presso la segreteria dello stadio Mancini". Prevendita iniziata martedì e che continuerà fino a domani (orario 15-17), ma anche sabato dalle 10 alle 12. "Riempiamo lo stadio per sostenere i nostri ragazzi per camminare verso l’obiettivo da conquistare e coloriamolo di biancoverde" i post scritti sui canali social ufficiali della società fidardense. Anche a Osimo sta salendo la febbre per la sfida. Già venduti oltre duecento biglietti in prevendita. L’Osimana è reduce dal pari interno contro il Montefano. "Castelfidardo-Osimana non sarà mai una partita come le altre, una sfida che a detta di molti rappresenta l’evento più atteso della stagione, una sfida che infiamma ogni volta di più i tifosi delle due squadre - si legge sui canali social della società senza testa -. La partita arriva in un momento cruciale per entrambe le squadre. Il Castelfidardo alla ricerca di punti per la sperata salvezza, noi per continuare la corsa per un posto playoff! Sarà una bellissima cornice di pubblico, sarà come al solito battaglia! Insieme coi ragazzi, giochiamo per vincere, andiamo a prenderci i tre punti!".