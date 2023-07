Castelfidardo, per il centrocampo c’è Miotto "Progetto importante, sarà una bella stagione"

In attesa del raduno fissato per domani prosegue il mercato del Castelfidardo. Nel gruppo di mister Marco Giuliodori arriva Alessandro Miotto, centrocampista, classe 1998. Una mezzala di inserimento, forte fisicamente, dotato di un buon piede e con una buona visione di gioco. Un centrocampista, ma che all’occorrenza può essere utile anche in difesa. Un elemento giovane, ma di assoluta esperienza, avendo militato nella Juniores della Spal, per poi disputare diversi campionati in D. Ora l’approdo al Castelfidardo "dove c’è un progetto importante – dice Miotto -. Mi aspetto una bella stagione, anche se ci attende un campionato molto difficile, con tante buone squadre, ma diremo la nostra".