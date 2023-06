Castelfidardo riparte da Giuliodori Fiducia al tecnico della salvezza

A Castelfidardo quest’anno non si cambia. In panchina ci sarà sempre Marco Giuliodori e sarà la sua seconda stagione consecutiva da allenatore dei fidardensi. Sempre in Eccellenza, dopo una salvezza conquistata direttamente all’ultima giornata vincendo lo scontro diretto casalingo contro il Fabriano Cerreto che ha condannato i cartai alla retrocessione in Promozione. Giuliodori, un passato anche nei professionisti come calciatore, ha lasciato una buona impressione nella sua prima stagione da allenatore nel massimo campionato regionale dopo una partenza da mani nei capelli. Cinque sconfitte nelle prime cinque giornate di campionato anche se non per colpe del mister ex Filottranese. Si riparte con la conferma di Giuliodori sulla panchina, ma anche dello staff tecnico composto da Sergio Zitti e Marco Campanari. A livello dirigenziale si è registrato il rafforzamento della compagine societaria con l’ingresso di nuovi imprenditori locali che verranno ufficializzati nei prossimi giorni con un evento a hoc. Sempre in tema di novità dirigenziali c’è da registrare il passaggio di Andrea Varoli a nuovo direttore generale biancoverde: una novità importante per il sodalizio fidardense, con il neo dg già operativo su diversi fronti. Altra novità di rilievo è la definizione del progetto Settore Giovanile con la nascente sinergia tra il Gsd Castelfidardo e la Sa Castelfidardo: trattativa che si sta formalizzando e che sarà ufficializzata a breve. Insomma un’annata sportiva, la prossima, che si preannuncia ricca di cambiamenti e di novità importanti su tutti i fronti. Ma è arrivato anche il tempo di allestire la rosa. I colloqui con i giocatori sono già iniziati. Non mancheranno le conferme, ma anche volti nuovi con l’intenzione della dirigenza biancoverde di disputare un buon campionato.