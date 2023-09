Castelfidardo super, Osimana si rialza: l'Ancona vince e sogna la vetta

E’ un Castelfidardo che in campionato finora ha sbagliato poco o niente. Tre partite, un pareggio e due vittorie. La formazione biancoverde avrà pure steccato in Coppa Italia (eliminata dall’Osimana), ma in campionato è sul podio dell’Eccellenza, da sola, al terzo posto. Domenica la squadra di Giuliodori ha fatto la voce grossa a Tolentino (nella foto i festeggiamenti), segnando nella ripresa tre reti (con Kurti, Braconi e Fabbri) dopo aver sfiorato il vantaggio nel primo tempo con Braconi (traversa). "Un successo meritato" ha etichettata così la vittoria dei suoi mister Marco Giuliodori. Merito "di un secondo tempo dove siamo partiti forte legittimando il vantaggio, concedendo poco o nulla agli avversari, rimanendo sempre ordinati ed equilibrati e mantenendo alta l’attenzione per tutta la partita. L’avevo detto ai ragazzi dopo la Coppa che non bisogna mai calare di concentrazione. L’hanno recepito. Ma ora dobbiamo continuare a lavorare con umiltà, perché la squadra ha ancora margini di crescita". Unica nota stonata il rosso a Fabiani (espulso anche l’ex Bracciatelli).

Non è una domenica amara (sarebbe stata la quarta tra Coppa e campionato) per l’Osimana che conquista il primo punto in campionato. I giallorossi vanno sotto due volte a Montegiorgio, ma riescono sempre a recuperare grazie alla coppia Alessandroni-Mosquera. "Un pareggio meritato, un punto guadagnato alla fine di una partita ostica per le condizioni difficili del campo e poiché venivamo da una fatica importante in Coppa" le parole del tecnico dei senzatesta, Stefano Senigagliesi.

Niente da fare invece per la Jesina. Il K Sport Montecchio Gallo si rivela bestia nera di questo inizio stagione dei biancorossi che rimediano altre tre sberle dalla squadra di Lilli dopo il poker di gol patiti sei giorni fa in Coppa. In totale nelle tre partite la formazione leoncella ha subito otto reti e tre sconfitte con annessa eliminazione in Coppa. Intanto l’Eccellenza vede al comando dopo tre giornate a punteggio pieno Urbino e la matricola Urbania, quest’ultima trascinata da quel Nunez autore di tre reti che forse in casa Osimana rimpiangono e non poco. A inseguire la coppia di testa, con due punti di distacco, in solitario, il sorprendente Castelfidardo. Che sogna nella prossima giornata di salire in vetta.

Domenica, per la quarta giornata, si sfideranno proprio Urbino e Urbania con il Castelfidardo che ospiterà la Sangiustese con la voglia di stupire per la terza volta di fila. In casa torneranno a giocare anche Jesina e Osimana ospitando rispettivamente Montegranaro e Atletico Azzurra Colli.